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20:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Ювентус» интересуется тремя игроками сборной Италии

«Ювентус» проявляет интерес к трем молодым игрокам, которые выступают за сборную Италии.

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Источник: AFP 2018
Футбол
Лига наций А 2018/2019
17.11.2018, 22:45
Италия
-Португалия-

Как утверждает Tuttosport, в трансферный список «бьянконери» вошли 21-летний нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза, 21-летний хавбек «Кальяри» Николо Барелла и 18-летний полузащитник «Брешии» Сандро Тонали.

Сайт transfermarkt оценивает Кьезу в 50 миллионов евро, Бареллу — в 30 миллионов евро, в Тонали — в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Кьеза провел 12 игр в чемпионате Италии, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

Барелла принял участие в 13 встречах и отметился одним забитым мячом.

Тонали провел 11 игр в серии B, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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