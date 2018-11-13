СМИ: «Ювентус» интересуется тремя игроками сборной Италии
«Ювентус» проявляет интерес к трем молодым игрокам, которые выступают за сборную Италии.
«Ювентус» проявляет интерес к трем молодым игрокам, которые выступают за сборную Италии.
Как утверждает Tuttosport, в трансферный список «бьянконери» вошли 21-летний нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза, 21-летний хавбек «Кальяри» Николо Барелла и 18-летний полузащитник «Брешии» Сандро Тонали.
Сайт transfermarkt оценивает Кьезу в 50 миллионов евро, Бареллу — в 30 миллионов евро, в Тонали — в 7 миллионов евро.
В текущем сезоне Кьеза провел 12 игр в чемпионате Италии, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.
Барелла принял участие в 13 встречах и отметился одним забитым мячом.
Тонали провел 11 игр в серии B, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.