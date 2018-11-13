Названы зарплаты самых высокооплачиваемых футболистов мира

Источник: AFP 2018

Самая высокая зарплата оказалась у нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Она составила 40 миллионов евро в год. На втором месте — форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду с 31 миллионом евро. Тройку замкнул футболист ПСЖ Неймар, который получает 30 миллионов в год.

Далее в список попали хавбек японского клуба «Виссел Кобе» Андрес Иньеста (25 миллионов), полузащитник китайской команды «Шанхай Теллэйс» Оскар (24 миллиона), нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес (22,5), форвард испанского «Атлетико» Антуан Гризманн (20), нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк (20), защитник китайской команды «Хэбэй Чайна Форчун» Хавьер Маскерано (19 миллионов) и хавбек катарского клуба «Аль-Садд» Габи (19).