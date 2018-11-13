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21:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Новым руководителем АПЛ станет президент Animal Planet Сюзанна Диннэйдж

Новым генеральным директором английской Премьер-лиги назначена Сюзанна Диннэйдж. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

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Источник: AFP 2018
Футбол
Англия 2018/2019
Тур 13, 24.11.2018, 20:30
Тоттенхэм Хотспур
-Челси-

Диннейдж, которая является президентом компании Animal Planet, вступит в должность руководителя Премьер-лиги в начале 2019 года.

На этом посту она сменит Ричарда Скадэмора, который занимает его с 1999 года.

«Я очень рада возможности взять на себя эту фантастическую роль. Премьер-лига так много значит для многих людей.

Она представляет собой вершину профессионального спорта, возможность возглавить такую динамичную и вдохновляющую организацию — большая привилегия.

При поддержке клубов и команды я с нетерпением жду продолжения успеха лиги на многие годы вперёд", — сказала Диннэйдж.

Англия
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