Новым руководителем АПЛ станет президент Animal Planet Сюзанна Диннэйдж

Источник: AFP 2018

Футбол Англия 2018/2019 Тур 13, 24.11.2018, 20:30 Тоттенхэм Хотспур - Челси -

Диннейдж, которая является президентом компании Animal Planet, вступит в должность руководителя Премьер-лиги в начале 2019 года.

На этом посту она сменит Ричарда Скадэмора, который занимает его с 1999 года.

«Я очень рада возможности взять на себя эту фантастическую роль. Премьер-лига так много значит для многих людей.

Она представляет собой вершину профессионального спорта, возможность возглавить такую динамичную и вдохновляющую организацию — большая привилегия.