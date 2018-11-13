Новым руководителем АПЛ станет президент Animal Planet Сюзанна Диннэйдж
Новым генеральным директором английской
Новым генеральным директором английской
Диннейдж, которая является президентом компании Animal Planet, вступит в должность руководителя
На этом посту она сменит Ричарда Скадэмора, который занимает его с 1999 года.
«Я очень рада возможности взять на себя эту фантастическую роль.
Она представляет собой вершину профессионального спорта, возможность возглавить такую динамичную и вдохновляющую организацию — большая привилегия.
При поддержке клубов и команды я с нетерпением жду продолжения успеха лиги на многие годы вперёд", — сказала Диннэйдж.