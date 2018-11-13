Озил отклонил предложение с зарплатой £ 1 млн в неделю
Эргент Согут, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила, рассказал, что немецкий игрок отклонил ряд крупных предложений из Азии, чтобы остаться в лондонской команде.
Эргент Согут, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила, рассказал, что немецкий игрок отклонил ряд крупных предложений из Азии, чтобы остаться в лондонской команде.
«Нам поступали действительно крупные предложения из Азии. Некоторые из них были сумасшедшими, доходили до £ 1 млн (€ 1,2 млн) в неделю.
Но для Месута деньги далеко не самый важный фактор.
В наши дни определяющее значение приобретает коммерческая привлекательность футболиста.
Месут популярнее других игроков английской
Он имеет всеобщую привлекательность, а клуб стремиться зарабатывать на таких игроках", — приводит слова Согута Evening Standard.