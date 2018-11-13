Озил отклонил предложение с зарплатой £ 1 млн в неделю

Источник: РИА "Новости"

Футбол Англия 2018/2019 Тур 13, 25.11.2018, 16:30 Борнмут - Арсенал -

«Нам поступали действительно крупные предложения из Азии. Некоторые из них были сумасшедшими, доходили до £ 1 млн (€ 1,2 млн) в неделю.

Но для Месута деньги далеко не самый важный фактор.

В наши дни определяющее значение приобретает коммерческая привлекательность футболиста.

Месут популярнее других игроков английской Премьер-лиги в социальных сетях, а также я не так давно узнал, что его футболка — самая покупаемая в клубе.