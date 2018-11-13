Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14.11
Спартак-2
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
14.11
Тамбов
Армавир
Футбол. Первый дивизион
14.11
Краснодар-2
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
14.11
Чертаново
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
14.11
Зенит-2
Томь
Футбол. Первый дивизион
14.11
Мордовия
СКА-Хабаровск
Все события
Фоторепортажи
14Золотая команда Семина. Вы помните такой «Локомотив»?
26Первый день Ари в сборной. И особенный подарок от Газинского
21:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Озил отклонил предложение с зарплатой £ 1 млн в неделю

Эргент Согут, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила, рассказал, что немецкий игрок отклонил ряд крупных предложений из Азии, чтобы остаться в лондонской команде.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Футбол
Англия 2018/2019
Тур 13, 25.11.2018, 16:30
Борнмут
-Арсенал-

«Нам поступали действительно крупные предложения из Азии. Некоторые из них были сумасшедшими, доходили до £ 1 млн (€ 1,2 млн) в неделю.

Но для Месута деньги далеко не самый важный фактор.

В наши дни определяющее значение приобретает коммерческая привлекательность футболиста.

Месут популярнее других игроков английской Премьер-лиги в социальных сетях, а также я не так давно узнал, что его футболка — самая покупаемая в клубе.

Он имеет всеобщую привлекательность, а клуб стремиться зарабатывать на таких игроках", — приводит слова Согута Evening Standard.

Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Российскую фигуристку засудили в Японии!
Она бросила семью ради звезды мирового футбола!
Кубок мира-2020: участники, локаут в НХЛ, состав сборной России
Лучшее время для футбола: тренеры раскритиковали календарь РПЛ
Гершкович: Тренерский штаб Кононова в «Спартаке» — безобразие
Экс-вратарь сборной России стал министром спорта Северной Осетии
Лука Модрич признан лучшим футболистом года по версии Goal
Бывший наставник «Барселоны» признан лучшим тренером в MLS
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь