Бывший наставник «Барселоны» Мартино признан лучшим тренером MLS в 2018 году
Лучшим тренером американской лиги MLS по итогам 2018 года признан аргентинский наставник «Атланты Юнайтед» Херардо Мартино.
Лучшим тренером американской лиги MLS по итогам 2018 года признан аргентинский наставник «Атланты Юнайтед» Херардо Мартино.
Об этом сообщает официальный «твиттер» MLS.
Под руководством аргентинского специалиста «Атланта» заняла второе место в Восточной конференции, а затем вышла в финал Кубка MLS, в котором сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллз». Финальные матчи состоятся 26 и 30 ноября.
Несмотря на успех, Мартино планирует покинуть американский клуб по окончании нынешнего сезона.
Напомним, что 55-летний Мартино тренировал «Барселону» в сезоне-2013/14, но был уволен после того, как выиграл с клубом лишь Суперкубок Испании.
Затем тренер возглавил сборную Аргентины, с которой дважды доходил до финала Кубка Южной Америки, но оба раза уступил команде Чили.