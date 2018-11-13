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21:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший наставник «Барселоны» Мартино признан лучшим тренером MLS в 2018 году

Лучшим тренером американской лиги MLS по итогам 2018 года признан аргентинский наставник «Атланты Юнайтед» Херардо Мартино.

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Источник: AFP 2018
Футбол
Испания 2018/2019
Тур 13, 24.11.2018, 22:45
Атлетико
-Барселона-

Об этом сообщает официальный «твиттер» MLS.

Под руководством аргентинского специалиста «Атланта» заняла второе место в Восточной конференции, а затем вышла в финал Кубка MLS, в котором сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллз». Финальные матчи состоятся 26 и 30 ноября.

Несмотря на успех, Мартино планирует покинуть американский клуб по окончании нынешнего сезона.

Напомним, что 55-летний Мартино тренировал «Барселону» в сезоне-2013/14, но был уволен после того, как выиграл с клубом лишь Суперкубок Испании.

Затем тренер возглавил сборную Аргентины, с которой дважды доходил до финала Кубка Южной Америки, но оба раза уступил команде Чили.

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