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21:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренера «Эмполи» дисквалифицировали на один матч чемпионата Италии за богохульство

Главный тренер «Эмполи» Джузеппе Якини получил одноматчевую дисквалификацию. Как сообщает Football Italia, причиной послужило богохульное высказывание.

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Источник: AFP 2018

Оскорбительное выражение, произнесенное 54-летним итальянцем, было зафиксировано четвертым арбитром во время матча 12-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (2:1).

Якини возглавляет «Эмполи» с 2018 года. После 12 туров «синие» занимают 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков.

Эмполи 2:1
Первый тайм: 1:0
Удинезе
11.11.2018, 17:00 основной раунд: 12-й тур Carlo Castellani
Главные тренеры
Джузеппе Якини Хулио Веласкес
Голы
41′ Миха Зайц (Ф. Капуто) 6
51′ Франческо Капуто (Р. Крунич) 11
23 Игнасио Пуссетто (Д. Мачис) 81′
Нереализованные пенальти
10 Р. де Пауль 79′
Составы
Иван Проведель 1
21′ Джованни Ди Лоренцо 2
Лука Антонелли 13
Доменико Майетта 22
Матиас Сильвестре 26
Исмаэль Беннасер 10
Африйе Акуа 18
Франческо Капуто 11
60′ Миха Зайц 6
Антонио Ла Гумина 20
90′ Хамед Джуниор Траоре 8
Фредерик Весели 5
45+1′ 82′ Раде Крунич 33
Маттео Бриги 4
1 Хуан Муссо
2 Молла Ваге
5 Уильям Трост-Эконг
19 Йенс Стрюгер Ларсен
6 Секу Фофана 40′
38 Роландо Мандрагора 24′
10 Родриго де Пауль
15 Кевин Лазанья
23 Игнасио Пуссетто
3 Самир 64′
16 Дарвин Мачис
18 Хидде тер Авест 83′
77 Марко Д`Алессандро
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 31
5 Удары в створ 9
4 Угловые 13
7 Фолы 12
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Пьеро Джакомелли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
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