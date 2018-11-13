Тренера «Эмполи» дисквалифицировали на один матч чемпионата Италии за богохульство
Главный тренер «Эмполи» Джузеппе Якини получил одноматчевую дисквалификацию. Как сообщает Football Italia, причиной послужило богохульное высказывание.
Главный тренер «Эмполи» Джузеппе Якини получил одноматчевую дисквалификацию. Как сообщает Football Italia, причиной послужило богохульное высказывание.
Оскорбительное выражение, произнесенное 54-летним итальянцем, было зафиксировано четвертым арбитром во время матча 12-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (2:1).
Якини возглавляет «Эмполи» с 2018 года. После 12 туров «синие» занимают 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков.
|Джузеппе Якини
|Хулио Веласкес
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|31
|5
|Удары в створ
|9
|4
|Угловые
|13
|7
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Пьеро Джакомелли (Италия)