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13 ноября, источник: ТАСС

Сантьяго Солари утвержден главным тренером «Реала» до 2021 года

ТАСС, 13 ноября. Аргентинец Сантьяго Солари утвержден главным тренером испанского футбольного клуба «Реал». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: Reuters

Соглашение со специалистом рассчитано до 30 июня 2021 года.

Футбол
Испания 2018/2019
Тур 13, 24.11.2018, 15:00
Эйбар
-Реал-

Предыдущим главным тренером «Реала» был Хулен Лопетеги, который подписал контракт с клубом летом 2018 года, покинув сборную Испании за день до начала чемпионата мира в России. Под его руководством «Реал» провел 14 матчей в различных турнирах, в которых одержал шесть побед, дважды сыграв вничью и потерпев шесть поражений, в том числе в матче за Суперкубок УЕФА от мадридского «Атлетико» (2:4), в Лиге чемпионов от московского ЦСКА (0:1) и в чемпионате Испании от «Барселоны» (1:5), причем встреча с «Барселоной» стала для Лопетеги последней в качестве главного тренера «Реала».

Солари был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Реала», под руководством 42-летнего аргентинца «Реал» одержал четыре победы в четырех матчах. До основной команды «Реала» он работал во второй команде, а в качестве игрока провел в клубе пять лет (2000−2005), сыграв в общей сложности 208 матчей и забив 22 гола.

В настоящее время «Реал» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в 12 матчах.

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