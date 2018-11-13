Сантьяго Солари утвержден главным тренером «Реала» до 2021 года

Предыдущим главным тренером «Реала» был Хулен Лопетеги, который подписал контракт с клубом летом 2018 года, покинув сборную Испании за день до начала чемпионата мира в России. Под его руководством «Реал» провел 14 матчей в различных турнирах, в которых одержал шесть побед, дважды сыграв вничью и потерпев шесть поражений, в том числе в матче за Суперкубок УЕФА от мадридского «Атлетико» (2:4), в Лиге чемпионов от московского ЦСКА (0:1) и в чемпионате Испании от «Барселоны» (1:5), причем встреча с «Барселоной» стала для Лопетеги последней в качестве главного тренера «Реала».