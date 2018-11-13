Сантьяго Солари утвержден главным тренером «Реала» до 2021 года
ТАСС, 13 ноября. Аргентинец Сантьяго Солари утвержден главным тренером испанского футбольного клуба «Реал». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
ТАСС, 13 ноября. Аргентинец Сантьяго Солари утвержден главным тренером испанского футбольного клуба «Реал». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение со специалистом рассчитано до 30 июня 2021 года.
Предыдущим главным тренером «Реала» был Хулен Лопетеги, который подписал контракт с клубом летом 2018 года, покинув сборную Испании за день до начала чемпионата мира в России. Под его руководством «Реал» провел 14 матчей в различных турнирах, в которых одержал шесть побед, дважды сыграв вничью и потерпев шесть поражений, в том числе в матче за Суперкубок УЕФА от мадридского «Атлетико» (2:4), в Лиге чемпионов от московского ЦСКА (0:1) и в чемпионате Испании от «Барселоны» (1:5), причем встреча с «Барселоной» стала для Лопетеги последней в качестве главного тренера «Реала».
Солари был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Реала», под руководством 42-летнего аргентинца «Реал» одержал четыре победы в четырех матчах. До основной команды «Реала» он работал во второй команде, а в качестве игрока провел в клубе пять лет (2000−2005), сыграв в общей сложности 208 матчей и забив 22 гола.
В настоящее время «Реал» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в 12 матчах.