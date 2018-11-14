Гол Ибрагимовича в ворота «Лос-Анджелеса» признали лучшим в MLS по итогам сезона

Источник: AP 2018

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу команды шведского форварда. Ибрагимович отметился дублем, принеся «Гэлакси» победу. Его первый мяч, забитый на 77-й минуте встречи, был отмечен по итогам сезона.

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Ранее Ибрагимович стал лучшим новичком года в MLS и вошел в символическую сборную. Также футболист претендует на звание лучшего игрока сезона. Вместе с ним в этой номинации присутствуют Джозеф Мартинес («Атланта Юнайтед»), Уэйн Руни («Ди Си Юнайтед»), Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед») и Карлос Вела («Лос-Анджелес»).

Ибрагимович перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» в марте 2018 года. Швед провел в составе команды 27 матчей, забил 22 мяча и сделал 10 голевых передач. Нападающий занял второе место в списке лучших бомбардиров MLS, уступив только венесуэльскому форварду «Атланты» Мартинесу (31 мяч).