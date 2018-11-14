Футболист перекусил в перерыве матча перед тренером и лишился места в команде

В перерыве встречи при счете 0:1 в пользу соперника тренер «орлов» Шенол Гюнеш зашел в раздевалку и увидел оставшегося в запасе Арслана. Футболист безмятежно наворачивал тарелку риса с мясом.

Тренер ошалел от наглости игрока и спросил, что это такое. «Все равно не сыграю сегодня, так хоть поужинаю», — ответил Арслан.

Ожидается, что менеджеры «Бешикташа» отстранят Арслана от работы с первой командой и продадут его в зимнее трансферное окно. Полузащитником с немецким паспортом уже интересуется «Штутгарт».