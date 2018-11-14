За фото с Роналду и голым футболистом пришлось извиниться

По словам Беланновы, он не распространял снимок. «Я глубоко извиняюсь за фото, которое появляется в социальных сетях в последнее время. Прежде всего, приношу извинения Джорджо Кьеллини. Я не хотел, чтобы так получилось. Уверяю его и болельщиков в том, что я просто хотел сделать фото с великим чемпионом Роналду, но ничего не публиковал в социальных сетях. Сожалею, что я поделился этим фото с друзьями», — написал футболист.