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08:50 (мск), источник: Lenta.Ru

За фото с Роналду и голым футболистом пришлось извиниться

Защитник «Милана» Рауль Беланнова в Instagram извинился перед капитаном туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини за его обнаженное фото, распространившееся в социальных сетях.

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Источник: AP 2018

18-летний итальянец после матча 12-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Ювентусом» сфотографировался в раздевалке с нападающим туринской команды Криштиану Роналду, а в этот кадр попал переодевавшийся Кьеллини.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Беланновы, он не распространял снимок. «Я глубоко извиняюсь за фото, которое появляется в социальных сетях в последнее время. Прежде всего, приношу извинения Джорджо Кьеллини. Я не хотел, чтобы так получилось. Уверяю его и болельщиков в том, что я просто хотел сделать фото с великим чемпионом Роналду, но ничего не публиковал в социальных сетях. Сожалею, что я поделился этим фото с друзьями», — написал футболист.

«Ювентус» выиграл у «Милана» со счетом 2:0, мячи забили Марио Манджукич и Роналду.

Милан 0:2
Первый тайм: 0:1
Ювентус
11.11.2018, 22:30 основной раунд: 12-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо Массимилиано Аллегри
Голы
17 Марио Манджукич (А. Сандру) 8′
7 Криштиану Роналду 81′
Нереализованные пенальти
41′ Г. Игуаин 9
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Рикардо Родригес 68
Алессио Романьоли 13
Кристиан Сапата 17
Хесус Хоакин Сусо 8
61′ Темуе Бакайоко 14
Франк Кессье 79
83′ 83′ Гонсало Игуаин 9
74′ Иньяцио Абате 20
87′ Фабио Борини 11
74′ Хакан Чалханоглу 10
Диего Лаксальт 93
62′ Самуэль Кастильехо 7
Патрик Кутроне 63
1 Войчех Щенсны
20 Жоау Канселу
12 Алекс Сандру
3 Джорджо Кьеллини
4 Мехди Бенатиа 34′
30 Родриго Бентанкур
14 Блез Матюиди
17 Марио Манджукич
7 Криштиану Роналду
5 Миралем Пьянич 74′
6 Сами Хедира
10 Пауло Дибала 79′
11 Дуглас Коста
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 15
2 Удары в створ 6
2 Угловые 5
16 Фолы 9
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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