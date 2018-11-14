В Англии судья забыл монетку для матча и поплатился

Перед игрой женской Суперлиги между «Манчестер Сити» и «Редингом» МакНамара забыл монетку в раздевалке для рефери. Игру снимало телевидение, поэтому чтобы не задерживать трансляцию, для определения сторон Дэвид заставил капитанов сыграть в «Камень, ножницы, бумага».

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FA не оценила жест МакНамары, отстранив его от судейства до 17 декабря. Судья имеет право обжаловать решение судейского комитета.

«Это не подлежит защите, — заявила в интервью The Telegraph глава женского судейского комитета ФА Джоанна Симпсон. — Ему следовало лучше готовиться. У него должна была быть монетка, но ее не было. По законам игры ты должен подбросить монетку. Не представляю, что это из разряда вещей, которые можно проигнорировать».