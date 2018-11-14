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09:39 (мск), источник: Vesti.kz

В Англии судья забыл монетку для матча и поплатился

Футбольная ассоциация Англии (FA) на три недели отстранила от работы арбитра Дэвида МакНамару.

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Перед игрой женской Суперлиги между «Манчестер Сити» и «Редингом» МакНамара забыл монетку в раздевалке для рефери. Игру снимало телевидение, поэтому чтобы не задерживать трансляцию, для определения сторон Дэвид заставил капитанов сыграть в «Камень, ножницы, бумага».

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FA не оценила жест МакНамары, отстранив его от судейства до 17 декабря. Судья имеет право обжаловать решение судейского комитета.

«Это не подлежит защите, — заявила в интервью The Telegraph глава женского судейского комитета ФА Джоанна Симпсон. — Ему следовало лучше готовиться. У него должна была быть монетка, но ее не было. По законам игры ты должен подбросить монетку. Не представляю, что это из разряда вещей, которые можно проигнорировать».

Обычно Макнамара работал на матчах Северной национальной лиги — это шестой английский дивизион. Встреча «Сити» и «Рединга» стала лишь второй в его карьере на уровне женской Суперлиги.

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