Исламхан провел худший сезон в КПЛ с момента перехода в «Кайрат»

Первым делом это касается его результативных действий на поле. В нынешней премьер-лиге он забил три гола и отдал пять ассистов в 29 матчах, тогда как в предыдущие сезоны действовал более продуктивно.

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Например, в 2014-м — 5 голов + 9 ассистов (31 игра), 2015-м — 7+6 (29), 2016-м — 17+9 (31), 2017-м — 11+8 (27).

Кроме того, летом снизилась трансферная стоимость футболиста: с двух миллионов евро до 1,8.

Надо отметить, что в минувшем чемпионате Казахстана по футболу не только Исламхан играл не самым лучшим образом, но и вся команда, завершившая выступление в премьер-лиге безвыигрышной серией из шести игр (четыре поражения и две ничьих).

При этом алматинцы в четвертый год подряд стали серебряными призерами КПЛ.