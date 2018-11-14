Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
14:30
Тамбов
Армавир
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-2
Томь
Футбол. Первый дивизион
18:00
Мордовия
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сочи
Ротор
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Факел
Футбол. Первый дивизион
19:00
Авангард К
Химки
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Луч
Футбол. Сборные
21:00
Швейцария
Катар
Все события
Фоторепортажи
16Кононов победил и попрощался с болельщиками
26Первый день Ари в сборной. И особенный подарок от Газинского
09:42 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан провел худший сезон в КПЛ с момента перехода в «Кайрат»

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан провел худший сезон в национальном чемпионате с момента перехода из российской «Кубани» в «Кайрат» в 2014 году, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Первым делом это касается его результативных действий на поле. В нынешней премьер-лиге он забил три гола и отдал пять ассистов в 29 матчах, тогда как в предыдущие сезоны действовал более продуктивно.

Читайте также
Еще один защитник сборной Казахстана близок к уходу из «Кайрата»

Например, в 2014-м — 5 голов + 9 ассистов (31 игра), 2015-м — 7+6 (29), 2016-м — 17+9 (31), 2017-м — 11+8 (27).

Кроме того, летом снизилась трансферная стоимость футболиста: с двух миллионов евро до 1,8.

Надо отметить, что в минувшем чемпионате Казахстана по футболу не только Исламхан играл не самым лучшим образом, но и вся команда, завершившая выступление в премьер-лиге безвыигрышной серией из шести игр (четыре поражения и две ничьих).

При этом алматинцы в четвертый год подряд стали серебряными призерами КПЛ.

Нынешний сезон для них завершится финальным матчем за Кубок страны против «Атырау» 24 ноября в Шымкенте.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Букмекеры оценили шансы "Барыса" выиграть четвертый матч подряд в КХЛ
Из Бразилии с любовью. РФ пополнилась натурализованным игроком
Три очка Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту» в НХЛ
Гол Дадонова принес «Флориде» победу над «Филадельфией» в НХЛ
Экс-тренер «Спартака» сравнил Глушакова с курицей без головы
Молодежная сборная России разгромила команду QMJHL в Суперсерии
Нурмагомедов представит автобиографию в конце ноября в Москве
Футболист перекусил в перерыве матча и лишился места в команде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь