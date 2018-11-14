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09:45 (мск), источник: Vesti.kz

Первый в истории КПЛ легионер из Кении решил покинуть Казахстан

Атакующий полузащитник кызылординского «Кайсара» Пол Вере в новом сезоне будет выступать в другой команде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Кенийский легионер уже попрощался с коллективом и занялся поисками нового места работы. Продолжить карьеру Вере планирует в европейской стране.

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В прошедшем сезоне КПЛ Вере сыграл 23 матча и сделал лишь одну голевую передачу. В основном главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов выпускал его на замену, редко доверяя место в стартовом составе.

До переезда в Казахстан последним клубом 25-летнего Вере был «Каламата» из третьего дивизиона чемпионата Греции. В этой стране он также выступал за «Ахарнаикос» из второй лиги и в «Каллони» из суперлиги. Зарубежная карьера Вере начиналась в «Амазулу» из ЮАР, а на родине он играл за «Тускер» и «Леопардас». За сборную Кении провел 30 матчей, забил три гола.

Отметим, что Пол Вере стал первым футболистом из Кении в казахстанской премьер-лиге. «Кайсар» завершил сезон-2018 на пятом месте.

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