Де Хеа отказывается продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»

Согласно информации издания, испанский голкипер отказывается вести переговоры с клубом, поскольку недоволен результатами команды в последнее время. Если стороны так и не придут к соглашению, то де Хеа сможет бесплатно покинуть «Манчестер Юнайтед» уже летом 2020 года. Также возможен вариант, при котором «красные дьяволы» расстанутся с ним раньше, чтобы получить прибыль с его продажи.



Контракт де Хеа с манкунианцами рассчитан до окончания нынешнего сезона, однако в нём прописана опция продления на год. Ранее сообщалось, что в услугах голкипера заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус».