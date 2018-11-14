Почему следующее место работы Аршавина после ухода из «Кайрата» уже предопределено

Источник: РИА "Новости"

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко, за время управления РФС принявший несколько поистине революционных решений, лично меня сильнее всего удивил не ими (будь то переход на схему проведения чемпионата России по принципу «осень-весна» или внедряемый тотально Кодекс Чести), а тем, как он однажды назвал за глаза Андрея Аршавина. Безусловного лидера национальной команды в те годы.

Дело было во время одного из выездных матчей сборной перед ЕВРО-2012. Компания была соответствующая обстоятельствам — сотрудники федерации. Фурсенко, обсуждая какую-то тему, увидел медленно идущего по лобби отеля Аршавина и сказал: «А вот Андрей Сергеевич идет, сейчас у него и спросим».

Встал и стремительно пошел ему навстречу.

Любовь руководителей клубов или федераций к звездам — дело в футболе привычное. И Виталий Мутко, и Евгений Гинер, и многие другие боссы, видя игроков-лидеров, расцветали. Но такого уважения как у Фурсенко к Аршавину я не встречал никогда.

Как-то раз Фурсенко признался, что Аршавину, когда они оба работали в «Зените», было принципиально подписать контракт на бОльшую сумму чем прежде. Желание, естественное для каждого игрока. Но когда был задан вопрос в виде шутки — зачем тебе столько, ты и так получаешь очень приличные деньги, последовал ответ: «Дело в принципе, у меня должно быть хотя бы на рубль больше, чем у другого игрока, кто бы им не был». И рассказывалось о тех переговорах с уважением в голосе — по отношению к человеку, который жестко умеет отставить свои права в качестве лидера команды. Причем не только в отношении себя, но и решая вопросы партнеров и персонала.

Поэтому, когда Аршавин объявил об окончании карьеры футболиста, у меня не было сомнений, что он должен оказаться в «Зените». Клубе, где многие из звезд той команды, что в 2007-м впервые завоевала для Санкт-Петербурга золотые медали чемпионата России, уже устроены на работу — Малафеев, Радимов, Зырянов, Тимощук.

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Путь поколения ЕВРО-2008

Слухи начали отправлять Аршавина в «Зенит» еще весной. Должность называлась достаточно размыто — советником без права вмешательства в дела первой команды, да это и сложно было представить, учитывая статус клуба и уровень тех, кто может тренировать основной состав петербуржцев. Четыре года назад, вернувшись в «Зенит» из Лондона, Аршавин, отвечая на вопрос о своем будущем, сказал, что видит себя в качестве генерального директора. Тогда это восприняли как шутку, поскольку он еще играл и не собирался заканчивать карьеру, да и Кержаков практически одновременно с ним заявил, что хотел бы стать через какое-то время спортивным директором родного клуба.

Но мне кажется, что Аршавин не очень-то и шутил тогда.

Начиная с 2010-го, когда он стал одним из главных лиц российской заявки чемпионата мира-2018, Аршавин перестал быть футболистом. Разумеется, он остался в игре, выходил на поле и забивал важные голы, но его роль — и ранее очень значимая — выросла до немыслимых для игрока размеров. Он мог открыть в то время едва ли не любую дверь в стране и часто без стука, его авторитет и вес слов были колоссальными. Аршавина спрашивали (как правило не в интервью, те были редкими) о тех вещах, о которых обычно спрашивают политиков или крупных бизнесменов, и он спокойно отвечал на любой из таких вопросов.

Не знаю, были ли у него когда-либо тренерские амбиции и не появились ли они сейчас, после добровольной иммиграции в Казахстан на несколько лет, но в то время он себя тренером не видел. Разве что на поле, во время матчей, когда он получал мяч и подсказывал партнерам куда и как им открываться.

Поэтому, уверен, что, вернувшись в «Зенит», Аршавин через какое-то и не такое уж долгое время займет в клубе действительно руководящую должность.

Это, кстати, будет неединичным случаем. Поколение Евро-2008 постепенно выходит на важные позиции в нашем футболе. Семшов должен возглавить «Арсенал». Семак лидирует в чемпионате России. Зырянов и Игнашевич — тренеры молодежных команд «Зенита» и ЦСКА.

Но, что интересно, из той команды Гуса Хиддинка многие пытаются свернуть с обычного пути игрок-тренер. Широков — спортивный директор «Динамо». Малафеев — заместитель спортивного директора «Зенита». Габулов стал министром спорта Северной Осетии, думается под задачу возрождения «Алании» в том числе. Акинфеев пошел в институт нефти и газа на второе высшее — учиться на менеджера. Березуцкие уже успешно реализовали себя в бизнесе.

Но все равно главной звездой той команды, да и всего того поколения был Аршавин.

О котором скоро, уверен, мы снова услышим. По-настоящему, а не так, как в последние годы.