Вратарь «Уотфорда» получил серьезную травму головы во время тренировки
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Вратарь «Уотфорда» Понтус Дальберг получил сильное повреждение во время тренировки.
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Вратарь «Уотфорда» Понтус Дальберг получил сильное повреждение во время тренировки.
«Такое происшествие случилось с нашим вратарем Дальбергом на тренировке в воскресенье утром. Он получил коленом в лоб и просто хотел встать и уйти», — написал в своем микроблоге в Twitter другой голкипер английского клуба Бен Фостер.
На его травму сразу обратили внимание партнеры по команде. Дальберг получил всю необходимую врачебную помощь.
«Уотфорд» в субботу сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче чемпионата Англии по футболу и с 20-ю очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.