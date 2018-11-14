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11:53 (мск), источник: Р-Спорт

Вратарь «Уотфорда» получил серьезную травму головы во время тренировки

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Вратарь «Уотфорда» Понтус Дальберг получил сильное повреждение во время тренировки.

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«Такое происшествие случилось с нашим вратарем Дальбергом на тренировке в воскресенье утром. Он получил коленом в лоб и просто хотел встать и уйти», — написал в своем микроблоге в Twitter другой голкипер английского клуба Бен Фостер.

Во время загрузки произошла ошибка.

На его травму сразу обратили внимание партнеры по команде. Дальберг получил всю необходимую врачебную помощь.

«Уотфорд» в субботу сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче чемпионата Англии по футболу и с 20-ю очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.

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