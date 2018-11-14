Защитник «Манчестер Юнайтед» Линделёф признан лучшим футболистом года в Швеции

Во время недавней торжественной церемонии 24-летнему футболисту был вручён приз лучшему игроку Швеции в 2018 году. На мероприятии также побывал нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, который завоёвывал награду на протяжении 10 лет подряд — с 2007 по 2016 год.



Минувшим летом Линделёф в составе сборной Швеции добрался до ¼ финала чемпионата мира — 2018, который прошёл в 11 городах России. В борьбе за выход в полуфинал шведы уступили Англии.