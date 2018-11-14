Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
14:30
Тамбов
Армавир
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-2
Томь
Футбол. Первый дивизион
18:00
Мордовия
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сочи
Ротор
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Факел
Футбол. Первый дивизион
19:00
Авангард К
Химки
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Луч
Футбол. Сборные
21:00
Швейцария
Катар
Все события
Фоторепортажи
10Кононов в Тарасовке. Первые кадры
26Первый день Ари в сборной. И особенный подарок от Газинского
11:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Манчестер Юнайтед» Линделёф признан лучшим футболистом года в Швеции

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Виктор Линделёф стал обладателем почётной премии на родине, сообщает пресс-служба манкунианцев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Во время недавней торжественной церемонии 24-летнему футболисту был вручён приз лучшему игроку Швеции в 2018 году. На мероприятии также побывал нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, который завоёвывал награду на протяжении 10 лет подряд — с 2007 по 2016 год.

Минувшим летом Линделёф в составе сборной Швеции добрался до ¼ финала чемпионата мира — 2018, который прошёл в 11 городах России. В борьбе за выход в полуфинал шведы уступили Англии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Швеция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российскую фигуристку засудили в Японии!
Она бросила семью ради звезды мирового футбола!
Из Бразилии с любовью. РФ пополнилась натурализованным игроком
Месси всё ближе к Пеле. Осталось меньше 100 голов
Тоска по Зидану. Почему «Реал» выбрал Солари вместо Конте
Почему следующее место работы Аршавина уже предопределено
Две шайбы за минуту: как Россия порвала Канаду
Нурмагомедов представит автобиографию в конце ноября в Москве
Футболист перекусил в перерыве матча и лишился места в команде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь