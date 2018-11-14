Тоска по Зидану. Почему «Реал» выбрал Солари вместо Конте

Источник: Reuters

Теперь официально: Сантьяго Солари, который две недели назад с приставкой «и.о.» принял тлеющий после пожара в класико (1:5) «Реал» из рук уволенного Хулена Лопетеги и стал новым главным тренером мадридского клуба. Контракт с аргентинским специалистом действует до 30 июня 2021 года. Остальные кандидаты на вакантный пост — Маурисио Покеттино, Роберто Мартинес, Жозе Моуринью и, самое главное, Антонио Конте — проиграли Солари эту борьбу. Попробуем разобраться, почему.

Читайте также Модрич признан лучшим игроком года по версии Goal

Здесь и сейчас

Преимущество призванного из клубного дубля аргентинца изначально состояло в том, что он — а) свой: Солари отыграл в «Реале» пять сезонов в начале нулевых, брал с командой чемпионство (дважды), побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, так что «сливочные» ценности вполне разделяет, и б) был «здесь и сейчас». В статусе исполняющего обязанности Солари мог находиться лишь две недели, поэтому мадридцам предстояло провести под его временным руководством четыре матча — в Кубке Испании против «Мелильи», две игры в ла лиге («Вальядолид», «Сельта») и встречу в Лиге чемпионов с «Викторией» Пл.

Итог: 100%-й результат (+4=0−0), разность мячей 15:2. На секундочку — ни один тренер за всю 116-летнюю историю «Реала» не демонстрировал таких показателей на старте карьеры. Здесь можно говорить об удачном стечении обстоятельств и календаря (не самые грозные соперники), но четырех побед подряд у «Реала» в этом сезоне еще не было, а при Лопетеги команда не справлялась и с более простыми задачами.

Нереволюционный подход

Конечно, никакой революции Солари не совершил — улыбнулся одному, потрепал по плечу другого, встряхнул футболистов основы и привлек к играм молодежь: например, 18-летнего Винисиуса Жуниора, на которого совсем не обращал внимания баскский тренер. Молодой бразилец помогал Солари в дубле (4 гола и 1 передача в пяти матчах) — помог и в «Реале» (1 гол и 3 передачи в трех играх).

Несмотря на череду травм — Марселу, Варан, Карвахаль, Начо: у «сливочных» скоро вообще не останется здоровых защитников, оборону придется комплектовать дублерами, — «Королевский клуб» ощутимо расправил плечи. И его президент Флорентино Перес оценил вклад в это Солари. Если процесс реабилитации начался успешно и стал прощупываться игровой пульс, зачем еще раз менять лечащего врача?

Финансовая выгода

Помимо близости к телу, возможно, главным плюсом аргентинца — посмотрев на вещи экономным взглядом Переса — был финансовый вопрос. В случае итогового назначения Солари не стоил бы «Реалу» ни одного дополнительного цента — его трудовую книжку в мадридском офисе достаточно было просто переложить из одной коробки в другую. В отличие от того же Конте.

Приглашение итальянца оценивалось в 10 миллионов евро. Именно столько «Королевский клуб» заплатил бы «Челси» за разрыв его контракта — лондонцы действуют разумно и экономно: соглашение с бывшим тренером не аннулируют, продолжая выплачивать ему зарплату.

Но как только Конте решит связать себя новыми обязательствами с кем бы то ни было, эти 10 миллионов «синим» должен будет заплатить его новый работодатель.

В Испании писали о том, что пыл Переса несколько остудили и требования Конте: ему, мол, необходимы длительный контракт (2,5 года) и обязательные трансферы — центральный нападающий и центральный защитник, — без них он в «Реал» ни ногой. Если команда начала давать результат при тренере, который достанется клубу бесплатно, зачем тратиться на итальянского кота в мешке с сомнительной историей взаимоотношений с игроками?

Контракт Солари

К слову о длительности контракта. Испанские СМИ были так уверены, что Солари останется на своем месте, что во вторник на обложках главных изданий появился и точный срок соглашения — до 2020 года. Потому таким сильным и было удивление, когда в официальном заявлении клуба все увидели еще один дополнительный сезон. Получается, Перес широким жестом выдал аргентинцу кредит доверия сроком на 2,5 года. Не многовато ли для 42-летнего специалиста с минимальным тренерским опытом?

На самом деле, все объяснимо. Во-первых, любой другой контракт (до конца нынешнего сезона или на 1,5 года) означал бы ситуацию неопределенности и нерешительности — вы тут поработайте пока что, а мы будем держать руку на пульсе и объявление о свободной вакансии не снимем.

Ощущение себя временщиком не помогало еще ни одному тренеру, а Пересу, после неудачи с Лопетеги, важно, чтобы внешняя стабильность привела к внутренней гармонии. Ради этого он готов предложить Солари длительное сотрудничество.

Во-вторых, точно такой же контракт в свое время получил Зинедин Зидан, тоже начинавший на «Сантьяго Бернабеу» практически с нуля, по графику которого пока идет аргентинский специалист. Француз тоже работал с дублем мадридцев, когда в январе 2016-го «Реал» отправил в отставку Рафаэля Бенитеса и пригласил на его место Зидана. В итоге Перес не стал попусту тратить время, подписал с ним соглашение на 2,5 года — и получил лучшего тренера в новейшей истории клуба, который сполна обеспечил «сливочный» музей блеском новых трофеев.

Читайте также «Реал» одержал четвертую победу подряд после отставки Лопетеги

Победная цепочка

Очевидно, что тоска по Зидану в Мадриде с провалом бывшего тренера сборной Испании стала только сильнее. И на нового рулевого там сейчас возлагаются большие надежды. Помните знаменитый мяч француза в финале ЛЧ-2001/02 в ворота «Байера»? Передачу Зидану сделал Роберто Карлос, но именно Солари отправил бразильца в забег по левому флангу, после которого был исполнен голевой навес.

В «Реале» верят, что эта победная цепочка повторится еще раз, только теперь наоборот — от Зизу к Санти.