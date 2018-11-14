Месси всё ближе к Пеле. Осталось меньше 100 голов

Источник: Reuters

10. Криштиану Роналду, 450 голов

Футбол Италия 2018/2019 Тур 13, 24.11.2018, 20:00 Ювентус - СПАЛ -

Роналду летом покинул «Реал» после девяти замечательных лет в Мадриде. На то, чтобы забить 450 голов и попасть в топ-10 самых результативных игроков в истории одного клуба, у португальца ушло 438 матчей. Криштиану выиграл со «сливочными» четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании и целый ряд других трофеев.

9. Эйсебио, 473 гола

Ещё один знаменитый португалец — «Чёрная Пантера» Эйсебио. Уроженец Мозамбика выступал за «Бенфику» с 1961 по 1975 год и выиграл с лиссабонским клубом один Кубок чемпионов и 11 чемпионских титулов. Блестящий нападающий забил 473 гола за 440 матчей в составе «Бенфики».

8. Уве Зеелер, 507 голов

Зеелер — легенда «Гамбурга». Уве начал свою карьеру в немецком клубе в 1953 году и закончил в 1972-м. Сыграл в разных турнирах 587 матчей, в которых забил 507 голов. Зеелер выиграл с «Гамбургом» один чемпионат и один Кубок ФРГ, кроме того, добрался до финала Кубка Кубков в 1968-м.

7. Джимми Джонс, 517 голов

Для болельщиков североирландского «Гленавона», по всей видимости, не существует более выдающегося футболиста, чем Джонс. Джимми выступал за эту команду в течение 11 лет — с 1951 по 1962 год. Интересно, что в сезоне-1956/57 Джонс вообще установил местный рекорд, наколотив в футболке «Гленавона» 74 мяча.

6. Джимми Макгрори, 522 гола

Макгрори был довоенной звездой «Селтика»: шотландский нападающий выступал за команду из Глазго с 1922 по 1937 год. Для 522 голов ему хватило 501 матча. В качестве игрока Макгрори выиграл с «Селтиком» три чемпионских титула, а позже в роли главного тренера сумел завоевать ещё одно золото.

5. Йозеф Бицан, 534 гола

Бицан — герой пражской «Славии», за которую нападающий выступал с 1937-го по 1948-й. По данным статистиков, он стал автором 534 голов за 274 матча, то есть в среднем забивал около двух мячей за игру: это просто какая-то невероятная цифра!

В военные годы Йозеф выиграл несколько чемпионских титулов со «Славией».

4. Фернанду Пейротеу, 544 гола

Лиссабонский «Спортинг» подарил миру не только Криштиану Роналду, но и другого великого бомбардира — Пейротеу. Фернанду провёл в родном клубе всю карьеру — с 1937 по 1949 год. Принял участие в 334 матчах разных турниров и записал на свой счёт 544 гола. Пять раз Пейротеу выигрывал золото чемпионата Португалии.

3. Герд Мюллер, 565 голов

До последнего времени на второй строчке в списке снайперов одного клуба находился немецкий нападающий Мюллер. Герд защищал цвета «Баварии» с 1964 по 1979 год, четыре раза побеждал в Бундеслиге и трижды в Кубке чемпионов. Свои 565 голов за мюнхенский клуб Мюллер забил в 605 матчах.

Футбол Испания 2018/2019 Тур 13, 24.11.2018, 22:45 Атлетико - Барселона -

2. Лионель Месси, 566 голов

Месси идёт на мировой рекорд! Сейчас ему 31 год, так что он должен со временем выйти на первое место, если ничего неожиданно не изменится. Лионель выступает за «Барселону» с 2004 года, на сегодняшний день у него 566 голов в 650 матчах. Месси завоевал уже девять чемпионских титулов в Испании и четыре победы в Лиге чемпионов.

1. Пеле, 643 гола

Для фанатов «Сантоса» и всей Бразилии Пеле навсегда останется королём футбола. В период с 1956 по 1974 год форвард сыграл за «рыб» 656 матчей, в которых забил 643 гола. Пеле — шестикратный чемпион Бразилии, двукратный победитель Кубка Либертадорес. Он по-прежнему остаётся лучшим бомбардиром в истории сборной страны.