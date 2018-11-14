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12:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Раньери стал главным тренером «Фулхэма»

Известный итальянский специалист Клаудио Раньери назначен на пост главного тренера «Фулхэма».

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Источник: AP 2018

Прежний наставник команды Славиша Йоканович был отправлен в отставку. После 12 туров лондонский клуб с 9 очками замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги.

«Для меня большая честь принять приглашение и возможность возглавить “Фулхэм”, фантастический клуб с традициями и историей. Цель “Фулхэма” никогда не должна состоять только в том, чтобы просто выжить в Премьер-лиге. Мы должны всегда быть сильным соперником и добиваться успеха», — цитирует Раньери официальный сайт клуба.

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Ранее итальянец тренировал такие известные клубы, как «Наполи», «Валенсия», «Атлетико», «Челси», «Ювентус», «Интер», «Рома», «Монако» и «Лестер Сити». С последним наставник становился чемпионом Англии.

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