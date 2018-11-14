Раньери стал главным тренером «Фулхэма»
Известный итальянский специалист Клаудио Раньери назначен на пост главного тренера «Фулхэма».
Известный итальянский специалист Клаудио Раньери назначен на пост главного тренера «Фулхэма».
Прежний наставник команды Славиша Йоканович был отправлен в отставку. После 12 туров лондонский клуб с 9 очками замыкает турнирную таблицу
«Для меня большая честь принять приглашение и возможность возглавить “Фулхэм”, фантастический клуб с традициями и историей. Цель “Фулхэма” никогда не должна состоять только в том, чтобы просто выжить в
Ранее итальянец тренировал такие известные клубы, как «Наполи», «Валенсия», «Атлетико», «Челси», «Ювентус», «Интер», «Рома», «Монако» и «Лестер Сити». С последним наставник становился чемпионом Англии.