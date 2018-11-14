Раньери стал главным тренером «Фулхэма»

«Для меня большая честь принять приглашение и возможность возглавить “Фулхэм”, фантастический клуб с традициями и историей. Цель “Фулхэма” никогда не должна состоять только в том, чтобы просто выжить в Премьер-лиге. Мы должны всегда быть сильным соперником и добиваться успеха», — цитирует Раньери официальный сайт клуба.