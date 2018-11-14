Раньери: Цель «Фулхэма» больше, чем борьба за выживание в премьер-лиге

В среду «Фулхэм» объявил о назначении главным тренером 67-летнего Раньери, который сменил в должности серба Славишу Йокановича.

«Для меня большая честь принять приглашение (владельца команды Шахида) Хана и получить возможность возглавить “Фулхэм”, фантастический клуб с традициями и историей. Цель “Фулхэма” никогда не должна заключаться в том, чтобы просто выжить в премьер-лиге. Мы всегда должны быть трудным соперником и должны стремиться к успеху», — сказал Раньери, чьи слова приводит официальный сайт «Фулхэма».

После 12 туров «Фулхэм», по итогам прошлого сезона вернувшийся в премьер-лигу спустя четыре года, занимает последнее 20-е место в турнирной таблице, имея в активе пять очков и на три балла отставая от спасительной 17-й позиции. В ближайшем матче чемпионата Англии 24 ноября «Фулхэм» примет «Саутгемптон».