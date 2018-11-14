Раньери: Цель «Фулхэма» больше, чем борьба за выживание в премьер-лиге
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. «Фулхэм» является фантастическим клубом с традициями и историей, его футболисты должны бороться за большее, нежели просто за выживание в английской
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. «Фулхэм» является фантастическим клубом с традициями и историей, его футболисты должны бороться за большее, нежели просто за выживание в английской
В среду «Фулхэм» объявил о назначении главным тренером 67-летнего Раньери, который сменил в должности серба Славишу Йокановича.
«Для меня большая честь принять приглашение (владельца команды Шахида) Хана и получить возможность возглавить “Фулхэм”, фантастический клуб с традициями и историей. Цель “Фулхэма” никогда не должна заключаться в том, чтобы просто выжить в
После 12 туров «Фулхэм», по итогам прошлого сезона вернувшийся в
«Эта команда «Фулхэма» обладает исключительным талантом, который противоречит ее положению в турнирной таблице. Я знаю, что эта команда способна к лучшей игре, над которой мы начнем работать уже во время подготовки к матчу с «Саутгемптоном», — заявил Раньери.