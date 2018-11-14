Назван лучший гол 33-го тура Премьер-лиги
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представила Вашему вниманию итоги голосования среди болельщиков на лучший гол 33-го тура
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представила Вашему вниманию итоги голосования среди болельщиков на лучший гол 33-го тура
Голосование на официальном сайте ПФЛК и в группе @pflkaz в социальной сети «Вконтакте».
В рамках заключительных матчей Чемпионата Казахстана команды провели 14 взятий ворот. Самым результативным игроком тура стал крайний полузащитник «Астаны» Марин Томасов, сделавший
Лучшие голы прошедшего тура:
1. Первый гол Марина Томасова («Астана» — «Иртыш») — 459 голосов;
2. Гол Нурбола Жумаскалиева («Тобол» — «Кызыл-Жар СК») — 374 голоса;
3. Третий гол Марина Томасова («Астана» — «Иртыш») — 285 голосов.
В ближайшее время будет дан старт опросу на лучший гол месяца.