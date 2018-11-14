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14:48 (мск), источник: Sports.kz

Назван лучший гол 33-го тура Премьер-лиги

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представила Вашему вниманию итоги голосования среди болельщиков на лучший гол 33-го тура Премьер-Лиги.

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Голосование на официальном сайте ПФЛК и в группе @pflkaz в социальной сети «Вконтакте».

В рамках заключительных матчей Чемпионата Казахстана команды провели 14 взятий ворот. Самым результативным игроком тура стал крайний полузащитник «Астаны» Марин Томасов, сделавший хет-трик в поединке против «Иртыша» (4:0). В эпизоде с первым голом хорватский вингер в чужой штрафной ушел от оппонента, выдержал мхатовскую паузу и отправил мяч в ближний нижний угол. За этот забитый мяч проголосовало 459 респондентов, что в итоге позволило ему занять первое место.

Лучшие голы прошедшего тура:
1. Первый гол Марина Томасова («Астана» — «Иртыш») — 459 голосов;
2. Гол Нурбола Жумаскалиева («Тобол» — «Кызыл-Жар СК») — 374 голоса;
3. Третий гол Марина Томасова («Астана» — «Иртыш») — 285 голосов.

В ближайшее время будет дан старт опросу на лучший гол месяца.

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