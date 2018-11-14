СМИ: «Челси» грозит двухлетний запрет на трансферы

Источник: Reuters

Как сообщает Mediapart, ФИФА рассматривает 19 трансферов лондонского клуба и в 14 случаях дело касается переходов несовершеннолетних игроков. Столичная команда отрицает всяческие нарушения.

Отметим, что по регламенту ФИФА должна предоставить клубу разрешение в случае желания молодого футболиста выступать за команду из другой страны.

Если вина «Челси» будет доказана, то лондонцам грозит двухлетний запрет на трансферы, а также большой денежный штраф.