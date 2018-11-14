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14:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» рассматривает вариант возвращения Видаля

«Ювентус» рассматривает вариант возвращения полузащитник Артуро Видаля, который сейчас выступает за «Барселону».

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Источник: Reuters

Чилийский футболист перешёл в стан каталонского клуба прошедшим летом, но по-прежнему не имеет в своей команде регулярной игровой практики.

Как сообщает Сorriere dello Sport, туринский клуб может вернуть Видаля, который будет призван заменить полузащитника Эмре Джана, испытывающего проблемы со здоровьем.

Ранее сам Видаль высказывал недовольство своим положением в «Барселоне» из-за малого игрового времени. В текущем сезоне 31-летний футболист не провёл ни одного полного поединка и только два раза выходил в основном составе в матчах чемпионата Испании. На его счету два гола и две голевые передачи.

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