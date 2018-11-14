«Ювентус» рассматривает вариант возвращения Видаля
«Ювентус» рассматривает вариант возвращения полузащитник Артуро Видаля, который сейчас выступает за «Барселону».
«Ювентус» рассматривает вариант возвращения полузащитник Артуро Видаля, который сейчас выступает за «Барселону».
Чилийский футболист перешёл в стан каталонского клуба прошедшим летом, но
Как сообщает Сorriere dello Sport, туринский клуб может вернуть Видаля, который будет призван заменить полузащитника Эмре Джана, испытывающего проблемы со здоровьем.
Ранее сам Видаль высказывал недовольство своим положением в «Барселоне»