«Ювентус» рассматривает вариант возвращения Видаля

Ранее сам Видаль высказывал недовольство своим положением в «Барселоне» из-за малого игрового времени. В текущем сезоне 31-летний футболист не провёл ни одного полного поединка и только два раза выходил в основном составе в матчах чемпионата Испании. На его счету два гола и две голевые передачи.