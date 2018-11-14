Бывший футболист «Барселоны» пожаловался на потерянное в России время
Бывший полузащитник «Барселоны» Алекс Сонг рассказал о том, как складывалась его карьера после ухода из казанского «Рубина». Интервью игрока вышло в британском The Telegraph.
Бывший полузащитник «Барселоны» Алекс Сонг рассказал о том, как складывалась его карьера после ухода из казанского «Рубина». Интервью игрока вышло в британском The Telegraph.
«Не хотел уезжать
Он также отметил, что ему нравилась Казань, однако футболист не мог наслаждаться городом
Сонг покинул российский клуб в январе 2018-го. Причиной стали долги по зарплате. Летом он перебрался в швейцарский «Сьон».
Хавбек перешел в «Рубин» летом 2016-го. За два года в Казани футболист провел 22 матча и забил всего один гол. Камерунец также известен выступлениями за лондонский «Арсенал» и каталонскую «Барселону».