Бывший футболист «Барселоны» пожаловался на потерянное в России время

Источник: РИА "Новости"

«Не хотел уезжать куда-то далеко, хотелось остаться в Европе и играть еще четыре или пять лет. Я подписал с клубом контракт на два года, и все пока складывается хорошо. Я живу в своем доме со своей семьей. Думаю, я потерял целый год своей карьеры в Казани. Но сейчас я играю и снова счастлив», — заключил 31-летний хавбек.

Он также отметил, что ему нравилась Казань, однако футболист не мог наслаждаться городом из-за того, что у него не было друзей в команде. Большую часть времени камерунец проводил на базе «Рубина» с телефоном и ноутбуком.

Сонг покинул российский клуб в январе 2018-го. Причиной стали долги по зарплате. Летом он перебрался в швейцарский «Сьон».