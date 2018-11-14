Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Краснодар-20
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Чертаново0
Нижний Новгород0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тамбов0
Армавир1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-2
Томь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-23
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Мордовия
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сочи
Ротор
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Факел
Футбол. Первый дивизион
19:00
Авангард К
Химки
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Луч
Футбол. Сборные
21:00
Швейцария
Катар
Все события
Фоторепортажи
12Гол Роналду, бесполезный дубль Месси, хет-трик Кавани и другие события выходных
30«Зенит» потерял очки и Дзюбу в игре с ЦСКА
15:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Венгер отказал «Фулхэму» до назначения Раньери на пост главного тренера

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отказался возглавить «Фулхэм» до того, как аналогичное предложение принял Клаудио Раньери, сообщает Mirror.

Наверх
Источник: Reuters

Ранее французский специалист публично заявил, что не планирует работать в каком-либо другом клубе английской Премьер-лиги из-за уважения к «Арсеналу».

Сегодня стало известно, что Раньери назначен на пост наставника «Фулхэма». Прежний наставник команды Славиша Йоканович был отправлен в отставку. После 12 туров лондонский клуб с 9 очками замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги.

Ранее итальянец тренировал такие известные клубы, как «Наполи», «Валенсия», «Атлетико», «Челси», «Ювентус», «Интер», «Рома», «Монако» и «Лестер Сити». С последним специалист становился чемпионом Англии.

Фулхэм
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Российскую фигуристку засудили в Японии!
Она бросила семью ради звезды мирового футбола!
На кого ставить в матче Германия — Россия
Как красиво уйти в закат. Они шокировали мир биатлона
СМИ: Сироткин может потерять место в «Уильямсе»
Почему следующее место работы Аршавина уже предопределено
Две шайбы за минуту: как Россия порвала Канаду
Тренировка сборной РФ — без Зобнина, но с хорошим настроением
Дзюба и Черчесов передали РФС права на жест «ладонь к козырьку»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь