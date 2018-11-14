Венгер отказал «Фулхэму» до назначения Раньери на пост главного тренера
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отказался возглавить «Фулхэм» до того, как аналогичное предложение принял Клаудио Раньери, сообщает Mirror.
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отказался возглавить «Фулхэм» до того, как аналогичное предложение принял Клаудио Раньери, сообщает Mirror.
Ранее французский специалист публично заявил, что не планирует работать в
Сегодня стало известно, что Раньери назначен на пост наставника «Фулхэма». Прежний наставник команды Славиша Йоканович был отправлен в отставку. После 12 туров лондонский клуб с 9 очками замыкает турнирную таблицу
Ранее итальянец тренировал такие известные клубы, как «Наполи», «Валенсия», «Атлетико», «Челси», «Ювентус», «Интер», «Рома», «Монако» и «Лестер Сити». С последним специалист становился чемпионом Англии.