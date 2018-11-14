Венгер отказал «Фулхэму» до назначения Раньери на пост главного тренера

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Ранее французский специалист публично заявил, что не планирует работать в каком-либо другом клубе английской Премьер-лиги из-за уважения к «Арсеналу».

Сегодня стало известно, что Раньери назначен на пост наставника «Фулхэма». Прежний наставник команды Славиша Йоканович был отправлен в отставку. После 12 туров лондонский клуб с 9 очками замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги.