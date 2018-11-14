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17:01 (мск), источник: Советский спорт

Диего Коста получил травму на тренировке

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста получил повреждение во время тренировки.

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30-летний форвард травмировал ногу. Срок восстановления и степень тяжести повреждения не уточняются.

Футболист в ближайшее время пройдет медобследование, пока он будет тренироваться по индивидуальной программе.

В текущем сезоне Коста провел девять матчей в чемпионате Испании, не забив ни одного мяча.

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