Диего Коста получил травму на тренировке
Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста получил повреждение во время тренировки.
Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста получил повреждение во время тренировки.
30-летний форвард травмировал ногу. Срок восстановления и степень тяжести повреждения не уточняются.
Футболист в ближайшее время пройдет медобследование, пока он будет тренироваться по индивидуальной программе.
В текущем сезоне Коста провел девять матчей в чемпионате Испании, не забив ни одного мяча.