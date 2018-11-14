СМИ: «ПСЖ» могут исключить из Лиги чемпионов
«ПСЖ» может быть исключен из Лиги чемпионов, сообщает L’Equipe.
«ПСЖ» может быть исключен из Лиги чемпионов, сообщает L’Equipe.
Причина — нарушение правил финансового
Ранее сайт расследований Football Leaks опубликовал данные о завышенных спонсорских контрактах парижского клуба. После этого УЕФА решил проверить детали трансферов нападающих Кильяна Мбаппе и Неймара в «ПСЖ».
В случае реальной угрозы наказания, «ПСЖ» придется расстаться с одним из этих футболистов, чтобы избежать санкций за нарушение финансовых правил.
Сообщается, что за ситуацией следит «Реал», который хотел подписать Мбаппе или Неймара.
«ПСЖ» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов занимает 3-е место в группе С, имея в активе 5 очков после четырех туров.