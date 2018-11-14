СМИ: «ПСЖ» могут исключить из Лиги чемпионов

Источник: Reuters

Причина — нарушение правил финансового фэйр-плей.

Ранее сайт расследований Football Leaks опубликовал данные о завышенных спонсорских контрактах парижского клуба. После этого УЕФА решил проверить детали трансферов нападающих Кильяна Мбаппе и Неймара в «ПСЖ».

В случае реальной угрозы наказания, «ПСЖ» придется расстаться с одним из этих футболистов, чтобы избежать санкций за нарушение финансовых правил.

Сообщается, что за ситуацией следит «Реал», который хотел подписать Мбаппе или Неймара.