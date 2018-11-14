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17:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «ПСЖ» могут исключить из Лиги чемпионов

«ПСЖ» может быть исключен из Лиги чемпионов, сообщает L’Equipe.

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Источник: Reuters

Причина — нарушение правил финансового фэйр-плей.

Ранее сайт расследований Football Leaks опубликовал данные о завышенных спонсорских контрактах парижского клуба. После этого УЕФА решил проверить детали трансферов нападающих Кильяна Мбаппе и Неймара в «ПСЖ».

В случае реальной угрозы наказания, «ПСЖ» придется расстаться с одним из этих футболистов, чтобы избежать санкций за нарушение финансовых правил.

Сообщается, что за ситуацией следит «Реал», который хотел подписать Мбаппе или Неймара.

«ПСЖ» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов занимает 3-е место в группе С, имея в активе 5 очков после четырех туров.

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