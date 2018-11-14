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17:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хамес Родригес надорвал крестообразную связку колена

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес надорвал крестообразную связку колена, информирует официальный сайт клуба.

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Источник: Reuters

Следующие 10 дней ему прописан полный покой. Затем начнется процесс терапии и реабилитации.

Хамес выступает за «Баварию» с 2017 года на правах аренды. Мюнхенский клуб может выкупить футболиста, права на которого принадлежат «Реалу», за 40 миллионов евро в 2019 году.

В текущем сезоне Хамес провел 11 матчей за «Баварию», забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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