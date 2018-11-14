Хамес Родригес надорвал крестообразную связку колена
Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес надорвал крестообразную связку колена, информирует официальный сайт клуба.
Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес надорвал крестообразную связку колена, информирует официальный сайт клуба.
Следующие 10 дней ему прописан полный покой. Затем начнется процесс терапии и реабилитации.
Хамес выступает за «Баварию» с 2017 года на правах аренды. Мюнхенский клуб может выкупить футболиста, права на которого принадлежат «Реалу», за 40 миллионов евро в 2019 году.
В текущем сезоне Хамес провел 11 матчей за «Баварию», забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.