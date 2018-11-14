Бельгийский «Мукрон» и агента Пини Захави подозревают в мошенничестве

Источник: Спорт-Экспресс

Что произошло

В среду утром бельгийская полиция пришла с обысками в дома семи сотрудников «Мукрона», офис клуба, Королевский футбольный союз Бельгии и спортивный арбитражный суд страны. Трех руководителей клуба задержали и допросили.

Причина расследования — правомерность действий «Мукрона» при получении лицензии на участие в чемпионате Бельгии в последние три года. Люди, причастные к клубу, подозреваются не только в мошенничестве, но и отмывании денег. Расследование было открыто в апреле 2018 года. Именно тогда полиция заинтересовалась не только тем, как клуб проходит лицензирование, но и его теневыми владельцами, которые к тому же проводили сделки через офшорные компании.

За последние годы не раз всплывала информация о том, что клубом фактически владеет влиятельный израильский агент Пини Захави (согласно правилам ФИФА и бельгийского футбольного союза, это запрещено из-за конфликта интересов). Однако «Мукрону» удавалось каждый раз доказывать обратное. Теперь полиция пытается понять, подделывал ли клуб документы, которые предоставлял спортивному арбитражному суду.

Захави и «Мукрон»

Согласно информации Football Leaks, агент оказал большое влияние на клуб в конце 2016-го. Хотя официально продал «Мукрон» в январе того же года. Именно этот факт и помог клубу ему получить лицензию на сезон-2016/17.

Также бельгийская прокуратура намерена выяснить, откуда пришли деньги Захави, которые он инвестировал в команду в 2015 году через свою мальтийскую компанию Gol Limited. Сейчас «Мукрон» официально находится в руках тайского бизнесмена Пайроджа Пьемпонгсанта, хорошего друга Захави. Но доказать причастность агента к нынешним делам команды практически невозможно. Суд также подозревает, что ранее в клуб нелегально поступали миллионы евро из офшорных компаний Захави.

Израильтянин приобрел бельгийский клуб в 2015 году. И через полгода между «Мукроном» и кипрским «Аполлоном» наладилась довольно странная трансферная схема.

Согласно Football Leaks, 16 процентами акций клуба из Лимасола владела компания Sliva Trading Limited, принадлежащая опять же Захави. В определенный момент «Аполлон» стал чем-то вроде перевалочного пункта для футболистов из восточной Европы. Кипрский клуб приобретал талантливых игроков по очень низкой цене, гораздо ниже, чем предлагали западные конкуренты. И, бывало, что уже через несколько дней продавал по куда более высокой цене в богатые команды. А доход оставался у инвесторов с Кипра, в том числе у Захави. Кстати, одна из самых громких сделок — приобретение «Бенфикой» именно по такой схеме нападающего Луки Йовича. Он обошелся «орлам» в 6,58 миллиона евро, 4,6 из которых получил в «Аполлон», в котором серб ни разу не играл.

На бумаге «Аполлон» покупал игроков, но они за него не выступали, некоторые даже не были на Кипре. Когда Захави приобрел «Мукрон», сразу четыре игрока «Аполлона» оказались в Бельгии: сербы Марко Павловский и Никола Аксентьевич, румын Кристиан Маня и американец Шейн О’Нил.