Бельгийский «Мукрон» и агента Пини Захави подозревают в мошенничестве
Полиция провела обыски в офисе клуба, домах его сотрудников, а также допросила трех руководителей «Мукрона».
Полиция провела обыски в офисе клуба, домах его сотрудников, а также допросила трех руководителей «Мукрона».
В среду утром бельгийская полиция пришла с обысками в дома семи сотрудников «Мукрона», офис клуба, Королевский футбольный союз Бельгии и спортивный арбитражный суд страны. Трех руководителей клуба задержали и допросили.
Причина расследования — правомерность действий «Мукрона» при получении лицензии на участие в чемпионате Бельгии в последние три года. Люди, причастные к клубу, подозреваются не только в мошенничестве, но и отмывании денег. Расследование было открыто в апреле 2018 года. Именно тогда полиция заинтересовалась не только тем, как клуб проходит лицензирование, но и его теневыми владельцами, которые к тому же проводили сделки через офшорные компании.
За последние годы не раз всплывала информация о том, что клубом фактически владеет влиятельный израильский агент Пини Захави (согласно правилам ФИФА и бельгийского футбольного союза, это запрещено
Согласно информации Football Leaks, агент оказал большое влияние на клуб в конце 2016-го. Хотя официально продал «Мукрон» в январе того же года. Именно этот факт и помог клубу ему получить лицензию на сезон-2016/17.
Также бельгийская прокуратура намерена выяснить, откуда пришли деньги Захави, которые он инвестировал в команду в 2015 году через свою мальтийскую компанию Gol Limited. Сейчас «Мукрон» официально находится в руках тайского бизнесмена Пайроджа Пьемпонгсанта, хорошего друга Захави. Но доказать причастность агента к нынешним делам команды практически невозможно. Суд также подозревает, что ранее в клуб нелегально поступали миллионы евро из офшорных компаний Захави.
Израильтянин приобрел бельгийский клуб в 2015 году. И через полгода между «Мукроном» и кипрским «Аполлоном» наладилась довольно странная трансферная схема.
Согласно Football Leaks, 16 процентами акций клуба из Лимасола владела компания Sliva Trading Limited, принадлежащая опять же Захави. В определенный момент «Аполлон» стал
На бумаге «Аполлон» покупал игроков, но они за него не выступали, некоторые даже не были на Кипре. Когда Захави приобрел «Мукрон», сразу четыре игрока «Аполлона» оказались в Бельгии: сербы Марко Павловский и Никола Аксентьевич, румын Кристиан Маня и американец Шейн О’Нил.
Остается добавить, что дело «Мукрона» не связано с другой операцией в бельгийском футболе, в рамках которой расследуют незаконную деятельность агентов Моги Баята и Деяна Вельковича. Их подозревают в отмывании денег и организации договорных матчей соответственно. Что же до «Мукрона», то вопросом занимается судья, который уже вел ряд других известных дел, связанных с финансовыми преступлениями. .