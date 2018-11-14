Канте отказался получать зарплату в «Челси» через офшор

Источник: РИА "Новости"

Футбол Лига наций А 2018/2019 16.11.2018, 22:45 Нидерланды - Франция -

Как стало известно журналистам, ранее 27-летний француз зарегистрировал офшорную компанию, однако вскоре отказался от этой идеи. Футболист потребовал, чтобы все поступления от «Челси» были легальными и прозрачными.

«Канте непоколебим. Он просто хочет, чтобы ему платили нормальным способом», — сообщил изданию осведомленный источник.

В минувшем сезоне Канте помог «Челси» завоевать Кубок Англии.