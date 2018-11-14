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18:17 (мск), источник: Р-Спорт

Канте отказался получать зарплату в «Челси» через офшор

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте отказался получать зарплату в клубе через офшорную компанию, несмотря на уговоры руководства «синих», сообщает Mediapart.fr.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол
Лига наций А 2018/2019
16.11.2018, 22:45
Нидерланды
-Франция-

Как стало известно журналистам, ранее 27-летний француз зарегистрировал офшорную компанию, однако вскоре отказался от этой идеи. Футболист потребовал, чтобы все поступления от «Челси» были легальными и прозрачными.

«Канте непоколебим. Он просто хочет, чтобы ему платили нормальным способом», — сообщил изданию осведомленный источник.

В минувшем сезоне Канте помог «Челси» завоевать Кубок Англии.

На чемпионате мира 2018 года Канте вместе со сборной Франции завоевал золотые медали. В сентябре он был включен в сборную года по версии ФИФА.

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