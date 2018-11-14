Канте отказался получать зарплату в «Челси» через офшор

Как стало известно журналистам, ранее 27-летний француз зарегистрировал офшорную компанию, однако вскоре отказался от этой идеи. Футболист потребовал, чтобы все поступления от «Челси» были легальными и прозрачными.
«Канте непоколебим. Он просто хочет, чтобы ему платили нормальным способом», — сообщил изданию осведомленный источник.
В минувшем сезоне Канте помог «Челси» завоевать Кубок Англии.
На чемпионате мира 2018 года Канте вместе со сборной Франции завоевал золотые медали. В сентябре он был включен в сборную года по версии ФИФА.