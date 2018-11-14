Ибрагимович близок к возвращению в «Милан»
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович близок к достижению соглашения о возвращении в «Милан», сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport italia.
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович близок к достижению соглашения о возвращении в «Милан», сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport italia.
По информации источника, агент 37-летнего шведского форварда Мино Райола продолжает вести переговоры со спортивным директором «Милана» Леонардо. Ибрагимович согласен на зарплату порядка € 4 млн в год.
Стороны
Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Он провёл за клуб 85 матчей и стал автором 56 забитых мячей.
В нынешнем сезоне форвард сыграл 27 матчей за «Лос-Анджелес Гэлакси» в чемпионате MLS, забил 22 гола, а также отдал семь результативных передач.