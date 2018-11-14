Ибрагимович близок к возвращению в «Милан»

Источник: AP 2018

По информации источника, агент 37-летнего шведского форварда Мино Райола продолжает вести переговоры со спортивным директором «Милана» Леонардо. Ибрагимович согласен на зарплату порядка € 4 млн в год.

Футбол Италия 2018/2019 Тур 13, 25.11.2018, 20:00 Лацио - Милан -

Стороны по-прежнему не пришли к соглашению по сроку контракта — «Милан» предлагает шесть месяцев с опцией продления на год, а Златан хочет сразу подписать соглашение на 1,5 года. Отмечается, что тем не менее вероятность возвращения Ибрагимовича в итальянский клуб в январе является очень высокой.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Он провёл за клуб 85 матчей и стал автором 56 забитых мячей.