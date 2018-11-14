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18:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Ибрагимович близок к возвращению в «Милан»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович близок к достижению соглашения о возвращении в «Милан», сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport italia.

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Источник: AP 2018

По информации источника, агент 37-летнего шведского форварда Мино Райола продолжает вести переговоры со спортивным директором «Милана» Леонардо. Ибрагимович согласен на зарплату порядка € 4 млн в год.

Футбол
Италия 2018/2019
Тур 13, 25.11.2018, 20:00
Лацио
-Милан-

Стороны по-прежнему не пришли к соглашению по сроку контракта — «Милан» предлагает шесть месяцев с опцией продления на год, а Златан хочет сразу подписать соглашение на 1,5 года. Отмечается, что тем не менее вероятность возвращения Ибрагимовича в итальянский клуб в январе является очень высокой.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Он провёл за клуб 85 матчей и стал автором 56 забитых мячей.

В нынешнем сезоне форвард сыграл 27 матчей за «Лос-Анджелес Гэлакси» в чемпионате MLS, забил 22 гола, а также отдал семь результативных передач.

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