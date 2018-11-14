УЕФА ждет решения CAS по делу «ПСЖ» о нарушении правил финансового fair play

Источник: РИА "Новости"

УЕФА в январе нашел расхождения в финансовых отчетах «ПСЖ» и внешнего аудита. После проверки Арбитражная палата инстанции по финансовому контролю клубов (CFCB) не обнаружила нарушений правил финансового fair play со стороны «ПСЖ» и закрыла дело в отношении французского клуба. В сентябре арбитражная палата вернула дело в следственную палату структуры для проведения дополнительного расследования.

Футбол Франция 2018/2019 Тур 14, 24.11.2018, 19:00 ПСЖ - Тулуза -

CAS в ноябре сообщил, что зарегистрировал апелляцию «ПСЖ» на решение УЕФА. «Нам необходимо дождаться решения CAS по апелляции парижского клуба, прежде чем вернуться к этому вопросу», — приводит заявление УЕФА АФП.

Кроме того, французское издание L’Equipe со ссылкой на Football Leaks сообщило, что УЕФА рассматривал возможность обязать «ПСЖ» изменить финансовые отчеты, касающиеся одного из спонсорских контрактов. УЕФА настаивает на том, что его сумма должна быть почти вдвое ниже той, что задекларировал клуб, в связи с чем действующий чемпион Франции может получить серьезные убытки.

В этом случае отчеты клуба могут привести к нарушениям правил FFP и, возможно, исключению из еврокубков, отмечает L’Equipe.