Марадона: Если Перес решил отпустить Роналду из «Реала», значит так было нужно

«Переход в «Ювентус» — хороший вызов для Роналду. Он отдал «Реалу» всё, он больше не получал удовольствия от игры за эту команду. Теперь я вижу, что он счастлив в итальянском чемпионате.

Решение Флорентино Переса было правильным. Он смог отпустить Роналду. Мы видим, как «Реал» скучает по португальцу, но я всегда говорил, что один игрок не может быть превыше команды. Конечно, нельзя отрицать, что Роналду забивал много, и вопросы людей о целесообразности этой продажи не вызывают удивления. Но я всегда говорил, что Перес — мудрый человек. Если он решил отпустить Роналду, значит так было нужно", — приводит слова Марадоны Mundo Deportivo.