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14 ноября, источник: Чемпионат.com

Марадона: Если Перес решил отпустить Роналду из «Реала», значит так было нужно

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона, в настоящий момент занимающий пост главного тренера мексиканского клуба «Дорадос», поделился мнением о переходе нападающего Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» минувшим летом.

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Источник: AP 2018
Футбол
Италия 2018/2019
Тур 13, 24.11.2018, 20:00
Ювентус
-СПАЛ-

«Переход в «Ювентус» — хороший вызов для Роналду. Он отдал «Реалу» всё, он больше не получал удовольствия от игры за эту команду. Теперь я вижу, что он счастлив в итальянском чемпионате.

Решение Флорентино Переса было правильным. Он смог отпустить Роналду. Мы видим, как «Реал» скучает по португальцу, но я всегда говорил, что один игрок не может быть превыше команды. Конечно, нельзя отрицать, что Роналду забивал много, и вопросы людей о целесообразности этой продажи не вызывают удивления. Но я всегда говорил, что Перес — мудрый человек. Если он решил отпустить Роналду, значит так было нужно", — приводит слова Марадоны Mundo Deportivo.

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30 октября© Ньюстюб
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