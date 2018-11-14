«Наполи» намерен выкупить Оспину у лондонского «Арсенала»
«Наполи» намерен выкупить голкипера Давида Оспину у лондонского «Арсенала», сообщает La Repubblica.
«Наполи» намерен выкупить голкипера Давида Оспину у лондонского «Арсенала», сообщает La Repubblica.
По информации издания, итальянский клуб собирается выкупить права на 30-летнего колумбийского вратаря даже в случае, если он не проведёт 30 матчей за «Наполи» в текущем сезоне.
29-летний Оспина перешёл в «Арсенал» в 2014 году. В первом сезоне колумбиец провёл 18 матчей в английской
Летом 2018 года «Наполи» арендовал Оспину у «Арсенала» до конца сезона-2018/19. В нынешнем сезоне колумбиец провёл 11 матчей за неаполитанцев, в которых пропустил 14 голов.