«Наполи» намерен выкупить Оспину у лондонского «Арсенала»

По информации издания, итальянский клуб собирается выкупить права на 30-летнего колумбийского вратаря даже в случае, если он не проведёт 30 матчей за «Наполи» в текущем сезоне.

29-летний Оспина перешёл в «Арсенал» в 2014 году. В первом сезоне колумбиец провёл 18 матчей в английской Премьер-лиге, но за следующие три года он выходил на поле в матчах элитного дивизиона всего 11 раз. Футболист задумался о смене клубной прописки после прихода в команду немца Бернда Лено.