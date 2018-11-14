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14 ноября, источник: Чемпионат.com

«Наполи» намерен выкупить Оспину у лондонского «Арсенала»

«Наполи» намерен выкупить голкипера Давида Оспину у лондонского «Арсенала», сообщает La Repubblica.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол
Италия 2018/2019
Тур 13, 25.11.2018, 17:00
Наполи
-Кьево-

По информации издания, итальянский клуб собирается выкупить права на 30-летнего колумбийского вратаря даже в случае, если он не проведёт 30 матчей за «Наполи» в текущем сезоне.

29-летний Оспина перешёл в «Арсенал» в 2014 году. В первом сезоне колумбиец провёл 18 матчей в английской Премьер-лиге, но за следующие три года он выходил на поле в матчах элитного дивизиона всего 11 раз. Футболист задумался о смене клубной прописки после прихода в команду немца Бернда Лено.

Летом 2018 года «Наполи» арендовал Оспину у «Арсенала» до конца сезона-2018/19. В нынешнем сезоне колумбиец провёл 11 матчей за неаполитанцев, в которых пропустил 14 голов.

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