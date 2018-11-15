«Барселона» и «Реал» претендуют на форварда загребского «Динамо»
Нападающий загребского «Динамо» Дани Ольмо, который является воспитанником «Барселоны», входит в сферу интересов каталонского клуба и мадридского «Реала», сообщает Mundo Deportivo.
Нападающий загребского «Динамо» Дани Ольмо, который является воспитанником «Барселоны», входит в сферу интересов каталонского клуба и мадридского «Реала», сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, представители «Барселоны» уже провели встречу с агентом 20-летнего испанца, который покинул академию клуба в 2014 году в связи с высокой конкуренцией среди сверстников в нападении.
«Реал» якобы тоже всерьёз заинтересован в приобретении Ольмо, которого «Динамо» готово отпустить за сумму в районе € 25 млн. За прогрессом игрока также следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Бавария».
Ольмо дебютировал в составе загребского «Динамо» в феврале 2015 года. В нынешнем сезоне он провёл за хорватский клуб 10 матчей (6 — в основном составе) в чемпионате страны и отметился двумя забитыми мячами.