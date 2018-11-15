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00:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» и «Реал» претендуют на форварда загребского «Динамо»

Нападающий загребского «Динамо» Дани Ольмо, который является воспитанником «Барселоны», входит в сферу интересов каталонского клуба и мадридского «Реала», сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: Reuters
Футбол
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Тур 13, 24.11.2018, 22:45
Атлетико
-Барселона-

По информации издания, представители «Барселоны» уже провели встречу с агентом 20-летнего испанца, который покинул академию клуба в 2014 году в связи с высокой конкуренцией среди сверстников в нападении.

«Реал» якобы тоже всерьёз заинтересован в приобретении Ольмо, которого «Динамо» готово отпустить за сумму в районе € 25 млн. За прогрессом игрока также следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Бавария».

Ольмо дебютировал в составе загребского «Динамо» в феврале 2015 года. В нынешнем сезоне он провёл за хорватский клуб 10 матчей (6 — в основном составе) в чемпионате страны и отметился двумя забитыми мячами.

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