«Барселона» и «Реал» претендуют на форварда загребского «Динамо»

Источник: Reuters

Футбол Испания 2018/2019 Тур 13, 24.11.2018, 22:45 Атлетико - Барселона -

По информации издания, представители «Барселоны» уже провели встречу с агентом 20-летнего испанца, который покинул академию клуба в 2014 году в связи с высокой конкуренцией среди сверстников в нападении.

«Реал» якобы тоже всерьёз заинтересован в приобретении Ольмо, которого «Динамо» готово отпустить за сумму в районе € 25 млн. За прогрессом игрока также следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Бавария».