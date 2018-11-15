Около 40 человек пострадали в результате беспорядков после футбольного матча в Алжире

Матч прошел во вторник и завершилась победой «УСМ Бель-Аббес» со счетом 1:0. Поражение вызвало негодование болельщиков домашней команды, которые начали кидать кресла на поле.

В ходе беспорядков ранения получили 18 полицейских. Также отмечается, что 42 болельщика были задержаны за ношение холодного оружия, хранение наркотиков и психотропных препаратов. Открыто дело в связи с «ненадлежащим поведением полицейских». Проводится расследование по факту появившегося в социальных сетях видео, на котором стражи порядка избивают дубинками болельщика.

Беспорядки во время футбольных матчей в Алжире не является редкостью. Ранее в 2018 году около 80 человек пострадали во время матча чемпионата страны «Бордж-Бу-Арреридж» — «МК Алжир».