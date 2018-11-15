Около 40 человек пострадали в результате беспорядков после футбольного матча в Алжире

Матч прошел во вторник и завершилась победой «УСМ Бель-Аббес» со счетом 1:0. Поражение вызвало негодование болельщиков домашней команды, которые начали кидать кресла на поле.
В ходе беспорядков ранения получили 18 полицейских. Также отмечается, что 42 болельщика были задержаны за ношение холодного оружия, хранение наркотиков и психотропных препаратов. Открыто дело в связи с «ненадлежащим поведением полицейских». Проводится расследование по факту появившегося в социальных сетях видео, на котором стражи порядка избивают дубинками болельщика.
Беспорядки во время футбольных матчей в Алжире не является редкостью. Ранее в 2018 году около 80 человек пострадали во время матча чемпионата страны «Бордж-Бу-Арреридж» — «МК Алжир».
В 2014 году камерунский форвард алжирского клуба «ЖС Кабилия» Альберт Эбоссе погиб из-за попавшего в голову постороннего предмета, который был брошен с трибун. В декабре 2017 года столкновение между фанатами по ходу матча любительских команд привело к смерти одного из болельщиков. В средине апреля этого же года около 100 человек получили ранения из-за беспорядков во время одного из полуфинальных матчей Кубка Алжира.