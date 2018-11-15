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11:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Барселона» решила перевоспитать постоянно опаздывающего игрока за 105 миллионов

Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу, генеральный директор клуба Хосеп Сегура и технический секретарь Эрик Абидаль провели встречу с агентом нападающего команды Усмана Дембеле, сообщает Marca.

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Источник: Reuters

По информации издания, Бартомеу встревожен недостатком дисциплины со стороны футболиста. Руководство «сине-гранатовых» попросили агента передать его клиенту, чтобы игрок стал вести себя более профессионально, вовремя посещал тренировки и продолжил адаптацию в команде.

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Отмечается, что Дембеле из-за незнания испанского языка практически не общается ни с кем из своих партнером по команде, за исключением соотечественников Самуэля Юмтити и Клемена Лангле.

Напомним, ранее игрок опоздал на командное собрание «Барселоны» перед матчем Лиги чемпионов с «Интером», в результате чего всю игру провел в запасе.

Позже Дембеле пропустил тренировку перед матчем с «Бетисом» из-за приступа гастроэнтерита, но не предупредил никого из клуба, что не придет на занятия. Сообщалось, что в клубе недовольны образом жизни игрока, поговаривали о его возможной продаже.

Поведением Дембеле были недовольны и в его предыдущем клубе — дортмундской «Боруссии». Летом 2017 года перед переходом в «Барселону» 21-летний француз не вышел на тренировку команды, надеясь таким образом ускорить переговоры с каталонцами. В итоге Дембеле отстранили от первой команды, а позже он перебрался в стан «сине-гранатовых».

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