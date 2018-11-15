На Зидана появился очередной претендент

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, руководство немецкого клуба уже выходило на связь с Зиданом.

Одной из причин, подтолкнувших «Баварию» в поиску нового тренера, стал проигрыш дортмундской «Боруссии» (2:3) в матче чемпионата Германии.

Также Зиданом интересуются в «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

2 октября сообщалось, что Зидан не желает работать в английском клубе. По его мнению, ситуация в «Манчестер Юнайтед» нестабильная. Сам француз рассматривает также вариант работы спортивным директором в туринском «Ювентусе», где выступал в качестве игрока.