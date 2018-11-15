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11:49 (мск), источник: Vesti.kz

Лишивший Казахстан победы в матче Лиги наций форвард нашел замену клубу КПЛ в Европе

Форвард сборной Латвии по футболу и уральского «Акжайыка» Артур Карашаускас покинет казахстанскую премьер-лигу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Ранее уже сообщалось о его возможном уходе из казахстанской команды и интересе к нему со стороны латвийского клуба РФШ (Рига). На тот момент между сторонами еще не было достигнуто договоренности, тогда как впоследствии они условились на том, что 26-летний Карашаускас в рижский клуб перейдет 1 января. При этом, на какой срок будет заключено трудовое соглашение, пока неизвестно.

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В нынешнем сезоне РФШ впервые стал призером высшей лиги, выиграв бронзовые медали. Кроме того, во второй год подряд завоевал Кубок Латвии.

Карашаускас перешел в «Акжайык» в летнее трансферное окно, забив два гола в 14 матчах КПЛ. До этого играл за латвийские «Олимп», «Сконто», «Гулбене», «Лиепая», украинский «Днепр», казанский «Рубин», польский «Пяст», швейцарский «Виль».

В матче третьего тура группового этапа Лиги наций Латвия — Казахстан он забил гол в ворота Ненада Эрича и спас свою сборную от поражения (1:1). Сегодня, 15 ноября, команды проведут ответную встречу на стадионе «Астана Арена». Начало игры — в 21:00 по местному времени.

Отметим, что по итогам КПЛ-2018 «Акжайык» занял последнее, 12-е место и вылетел в первую лигу.

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