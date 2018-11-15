Текущие события
Футбол. Лига наций
18:00
Казахстан
Латвия
Футбол. Сборные
20:00
Польша
Чехия
Футбол. Сборные
21:15
Израиль
Гватемала
Футбол. Лига наций
22:45
Бельгия
Исландия
Футбол. Лига наций
22:45
Хорватия
Испания
Футбол. Лига наций
22:45
Австрия
Босния и Герцеговина
Футбол. Лига наций
22:45
Венгрия
Эстония
Футбол. Лига наций
22:45
Греция
Финляндия
Футбол. Лига наций
22:45
Андорра
Грузия
Футбол. Лига наций
22:45
Сан-Марино
Молдавия
Футбол. Лига наций
22:45
Люксембург
Беларусь
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Россия
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
23:00
Англия
США
Все события
Фоторепортажи
16Кононов победил и попрощался с болельщиками
12Гол Роналду, бесполезный дубль Месси, хет-трик Кавани и другие события выходных
14:31 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Братья Березуцкие начнут стажировку в тренерском штабе «Витесса» в январе

ТАСС, 15 ноября. Бывшие защитники московского ЦСКА и сборной России по футболу Алексей и Василий Березуцкие приступят к стажировке в тренерском штабе голландского клуба «Витесс» в январе 2019 года. Об этом сообщает голландское издание De Gelderlander.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

36-летние Березуцкие должны прибыть на сбор «Витесса» в Португалию, после чего останутся в клубе до конца текущего сезона. Главным тренером голландской команды является бывший наставник ЦСКА и российской сборной Леонид Слуцкий.

Читайте также
«Финансовое положение ухудшается с каждым часом». Василий Березуцкий сел за игровой автомат

Информацию о сотрудничестве с бывшими футболистами подтвердил технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум. «У нас большой штат сотрудников в тренерском штабе, но Слуцкий привык к этому в России. Братья Березуцкие станут его помощниками», — сообщил ван Хинтум, чьи слова приводит портал fcupdate.nl.

Слуцкий подписал двухлетний контракт с «Витессом» в марте текущего года. Ранее он работал главным тренером московского ЦСКА с 2009 по 2016 год, с которым трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка и Суперкубка России. С августа 2015 года по июль 2016-го специалист возглавлял сборную России.

Братья Березуцкие объявили о завершении игровой карьеры в июле. Они провели 16 сезонов в ЦСКА, шесть раз выиграв чемпионат России. В составе сборной России футболисты стали бронзовыми призерами чемпионата Европы 2008 года.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Витесс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Он был настоящим русским богатырем"
Каррере нашли работу в Италии
«Узнать свою силу»: сборная России сразится с Германией
«Барселона» решила перевоспитать постоянно опаздывающего игрока
Глава РПЛ: Мы хотим отказаться от понедельничных матчей
Интриги КХЛ: ЦСКА не забыл Кубок Гагарина, «Ак Барс» будет бит
«Этот парень — зверь». Назван следующий соперник Нурмагомедова
Загитова без соперниц: почему фигуристки не едут в Москву
На Зидана появился очередной претендент
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь