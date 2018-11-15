СМИ: Братья Березуцкие начнут стажировку в тренерском штабе «Витесса» в январе

Источник: РИА "Новости"

36-летние Березуцкие должны прибыть на сбор «Витесса» в Португалию, после чего останутся в клубе до конца текущего сезона. Главным тренером голландской команды является бывший наставник ЦСКА и российской сборной Леонид Слуцкий.

Информацию о сотрудничестве с бывшими футболистами подтвердил технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум. «У нас большой штат сотрудников в тренерском штабе, но Слуцкий привык к этому в России. Братья Березуцкие станут его помощниками», — сообщил ван Хинтум, чьи слова приводит портал fcupdate.nl.

Слуцкий подписал двухлетний контракт с «Витессом» в марте текущего года. Ранее он работал главным тренером московского ЦСКА с 2009 по 2016 год, с которым трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка и Суперкубка России. С августа 2015 года по июль 2016-го специалист возглавлял сборную России.