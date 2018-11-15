Симеоне будет получать в «Атлетико» больше Гризманна
«Атлетико» практически договорился о продлении контракта с главным тренером команды Диего Симеоне.
«Атлетико» практически договорился о продлении контракта с главным тренером команды Диего Симеоне.
Об этом сообщает Marca.
По сведениям источника, зарплата аргентинского специалиста по условиям нового соглашения будет самой высокой в клубе. Его оклад будет даже выше, чем у французского нападающего Антуана Гризманна, который получает порядка 20 миллионов евро в год. Сроки нового соглашения Симеоне не разглашаются, но его нынешний контракт действует до лета 2020 года.
48-летний Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством мадридский клуб становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок Испании. Кроме того, «матрасники» дважды доходили до финала Лиги чемпионов и дважды становились победителями Лиги Европы.