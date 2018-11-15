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17:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Симеоне будет получать в «Атлетико» больше Гризманна

«Атлетико» практически договорился о продлении контракта с главным тренером команды Диего Симеоне.

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Источник: AP 2018

Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, зарплата аргентинского специалиста по условиям нового соглашения будет самой высокой в клубе. Его оклад будет даже выше, чем у французского нападающего Антуана Гризманна, который получает порядка 20 миллионов евро в год. Сроки нового соглашения Симеоне не разглашаются, но его нынешний контракт действует до лета 2020 года.

48-летний Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством мадридский клуб становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок Испании. Кроме того, «матрасники» дважды доходили до финала Лиги чемпионов и дважды становились победителями Лиги Европы.

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