Симеоне будет получать в «Атлетико» больше Гризманна

По сведениям источника, зарплата аргентинского специалиста по условиям нового соглашения будет самой высокой в клубе. Его оклад будет даже выше, чем у французского нападающего Антуана Гризманна, который получает порядка 20 миллионов евро в год. Сроки нового соглашения Симеоне не разглашаются, но его нынешний контракт действует до лета 2020 года.