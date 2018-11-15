Отзаявленный «Астаной» легионер оформил дубль в европейском чемпионате
30-летний сербский полузащитник Марко Станоевич, покинувший «Астану» в летнее трансферное окно, забил третий гол за свой новый клуб, передает корреспондент Vesti.kz.
30-летний сербский полузащитник Марко Станоевич, покинувший «Астану» в летнее трансферное окно, забил третий гол за свой новый клуб, передает корреспондент Vesti.kz.
Он помог греческому «Левадиакосу» в домашнем матче десятого тура выиграть у ОФИ — 2:1. Счет на 25-й минуте открыл Станоевич, после чего гости усилиями Христоса Аравидиса отыгрались на 43-й минуте с пенальти. Но футболисты ОФИ недолго радовались своему успеху, так как перед самым перерывом
Как итог, «Левадиакос» набрал семь очков и
Это был пятый матч сербского легионера за новый клуб с момента ухода из «Астаны» минувшим летом. Всего на его счету три гола, один из которых забил в кубковом поединке с «Арис Авато» (4:0).
До перехода в столичный клуб футболист выступал за карагандинский «Шахтер», за который забил четыре гола в 30 матчах чемпионата сезона 2017 года. За астанчан в текущем году отыграл 13 встреч, три из них в еврокубках, еще одну игру провел в Суперкубке Казахстана. В «Левадиакос» хавбек перебрался в августе, подписав контракт до 30 июня 2020 года.