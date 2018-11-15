Текущие события
Футбол. Лига наций
18:00
Казахстан
Латвия
Футбол. Сборные
20:00
Польша
Чехия
Футбол. Сборные
21:15
Израиль
Гватемала
Футбол. Лига наций
22:45
Бельгия
Исландия
Футбол. Лига наций
22:45
Хорватия
Испания
Футбол. Лига наций
22:45
Австрия
Босния и Герцеговина
Футбол. Лига наций
22:45
Венгрия
Эстония
Футбол. Лига наций
22:45
Греция
Финляндия
Футбол. Лига наций
22:45
Андорра
Грузия
Футбол. Лига наций
22:45
Сан-Марино
Молдавия
Футбол. Лига наций
22:45
Люксембург
Беларусь
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Россия
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
23:00
Англия
США
Футбол. Сборные
16.11
Перу
Эквадор
Все события
Фоторепортажи
26Первый день Ари в сборной. И особенный подарок от Газинского
12Гол Роналду, бесполезный дубль Месси, хет-трик Кавани и другие события выходных
16:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший футболист «Зенита» похвастался частным самолетом

Форвард «Шанхай СИПГ» бразилец Живанилдо де Соуза, более известный как Халк, разместил фото своего частного самолета. Публикация доступна в Instagram-аккаунте футболиста.

Наверх
Источник: Reuters

При входе в салон самолета можно заметить изображение игрока в форме китайского клуба. Также на корпус самолета нанесен автограф Халка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно данным журналиста Танкреди Палмери, опубликованным 13 ноября, бразилец входит в число наиболее высокооплачиваемых футболистов мира. Зарплата Халка составляет 20 миллионов евро в год.

В составе китайского клуба бразильский форвард провел 59 матчей и забил 34 мяча. Халк перешел в «Шанхай СИПГ» из санкт-петербургского «Зенита» в 2016 году. Также в активе бразильца 47 матчей и 11 голов в составе национальной команды.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Танцевавшую стриптиз фигуристку раскритиковали за шутки про Трампа
Он разбил мечты бразильцев о золоте
«Узнать свою силу»: сборная России сразится с Германией
«Барселона» решила перевоспитать постоянно опаздывающего игрока
Глава РПЛ: Мы хотим отказаться от понедельничных матчей
Интриги КХЛ: ЦСКА не забыл Кубок Гагарина, «Ак Барс» будет бит
«Этот парень — зверь». Назван следующий соперник Нурмагомедова
Тутберидзе о Загитовой: Алина плакала из-за критики
На Зидана появился очередной претендент
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь