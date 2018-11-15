Специалист рассказал о назревших переменах в казахстанском футболе

«Назрели перемены в КПЛ. Не зря же в свое время говорилось о том, чтобы казахстанские клубы приглашали легионеров за счет спонсоров, так как их заработные платы не соответствовали уровню игры. В этой связи иностранцы вряд ли уже будут приезжать на заработки в Казахстан, выгодные контракты начнут искать в других чемпионатах. Это своего рода шанс для местных игроков.

Неплохо было бы пересмотреть регламент чемпионата, в частности формат проведения турнира в три круга по таблице Бергера, чтобы снизить количество странных матчей в конце сезона. Возможно, стоит задуматься о возвращении на формат с делением клубов на две шестерки.

Может быть, определенные изменения должны коснуться первой и второй лиг, а именно по составу участников в сторону увеличения в первой лиге, и пересмотр календаря игр во второй для снижения расходов и количества проездов клубов, ведь не секрет, что они много времени проводят в дороге.

Следует повышать требования по инфраструктуре. К началу сезона все стадионы должны быть приведены в порядок, в противном случае тот или иной клуб не должен допускаться к чемпионату. В областях есть деньги, просто местные клубы не хотят шевелиться, предпочитая тратить баснословные суммы на зарплаты легионеров, тренеров, тогда как качество полей оставляет желать лучшего.

Жесткие требования должны предъявляться и к клубам-должникам, поскольку КПЛ не красит, когда игроки с жалобами обращаются в ФИФА. Вроде бы постепенно от этого начали отходить, но, как видим, старые долги не погашаются, а вместо них образуются новые.

Федерация, наверняка, о всех проблемах прекрасно информирована, просто, как мне кажется, в этих вопросах пора занимать более жесткую позицию.

Да, когда идет обсуждение о сокращении количества легионеров, я это называю «мышиной возней», так как сокращение или увеличение лимита не решит всех проблем. Об этом могут обсуждать в России, где есть необходимая инфраструктура после проведения чемпионата мира.

Мы же обязаны улучшать свои условия, чтобы легионеры приезжая в другие наши города не говорили, что они попали в Советский Союз. Надо следить не только за качеством полей, но и строить базы, прилегающие к ним дороги, да много чего футбольного. Когда начнем двигаться в этом направлении, тогда и можно поговорить о лимите на легионеров или молодых игроков, — рассказал Есмагамбетов.