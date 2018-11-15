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18:33 (мск), источник: ТАСС

Система видеопомощи будет введена в чемпионате Англии по футболу со следующего сезона

ТАСС, 15 ноября. Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в чемпионате Англии по футболу с сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол
Англия 2018/2019
Тур 13, 24.11.2018, 20:30
Тоттенхэм Хотспур
-Челси-

В четверг клубы Английской премьер-лиги проголосовали за введение VAR.

Тестирование VAR было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах ряда стран, на клубном чемпионате мира — 2016 в Японии и Кубке конфедераций — 2017 в России. Вслед за этим VAR была использована на чемпионате мира 2018 года. Помимо этого, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о введении системы в Лиге чемпионов с сезона-2019/20.

В апреле сообщалось, что VAR будет работать в тестовом режиме на матчах чемпионата Англии в сезоне-2018/19. Этот турнир стал последним из ведущих европейских национальных первенств, в котором VAR будет введена.

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