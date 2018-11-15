Система видеопомощи будет введена в чемпионате Англии по футболу со следующего сезона
ТАСС, 15 ноября. Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в чемпионате Англии по футболу с сезона-2019/20. Об этом сообщает
ТАСС, 15 ноября. Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в чемпионате Англии по футболу с сезона-2019/20. Об этом сообщает
В четверг клубы Английской
Тестирование VAR было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах ряда стран, на клубном чемпионате мира — 2016 в Японии и Кубке конфедераций — 2017 в России. Вслед за этим VAR была использована на чемпионате мира 2018 года. Помимо этого, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о введении системы в Лиге чемпионов с сезона-2019/20.
В апреле сообщалось, что VAR будет работать в тестовом режиме на матчах чемпионата Англии в сезоне-2018/19. Этот турнир стал последним из ведущих европейских национальных первенств, в котором VAR будет введена.