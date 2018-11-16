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10:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Клубы MLS пока не будут участвовать в Кубке Либертадорес

Руководитель MLS Дон Гарбер заявил, что клубы лиги в ближайшее время не будут участвовать в розыгрыше Кубка Либертадорес.

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Источник: AP 2018

По словам функционера, он пока не видит, как можно составить календарь на сезон, чтобы добавить матчи еще одного турнира. Ранее стало известно, что клубы чемпионата Мексики были приглашены участвовать в Кубке Либертадорес, а также появилась информация, что команды из MLS могут стать участниками турнира.

— Не вижу, как вписать Кубок Либертадорес в календарь, — цитирует ProSoccer USA Грабера. — У нас есть много работы, чтобы продолжать развивать наш собственный календарь, и он становится все более и более насышенным. Наша лига растет, у нас появляется больше команд, и со временем мы сможем иметь возможность играть в разных соревнованиях, но не в ближайшее время.

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