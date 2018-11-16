Клубы АПЛ выступили против ужесточения лимита на легионеров
Клубы английской
Клубы английской
Клубы английской
Ранее FA направила клубам АПЛ предложение о новой формуле лимита, позволяющей клубам вносить в заявку не более 12 иностранных футболистов, в то время как сейчас командам позволено заявлять 17 легионеров. Однако эта инициатива была отклонена командами
«Система работает, так зачем нужно её менять? Надо детально изучить этот вопрос и быть уверенными, что мы учитываем все моменты», — цитирует совладельца «Вест Хэм Юнайтед» Дэвида Голда The Telegraph.
Также была информация, что в случае отказа клубов FA якобы готова ужесточить правила получения разрешения на работу в Англии для футболистов.