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11:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Клубы АПЛ выступили против ужесточения лимита на легионеров

Клубы английской Премьер-лиги выступили против предложения Федерации футбола Англии (FA) ужесточить лимит на легионеров Ранее FA направила клубам АПЛ предложение о новой формуле лимита, позволяющей клубам вносить в заявку не более 12 иностранных футболистов, в то время как сейчас командам позволено заявлять 17 легионеров.

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Источник: Reuters

Клубы английской Премьер-лиги выступили против предложения Федерации футбола Англии (FA) ужесточить лимит на легионеров.

Ранее FA направила клубам АПЛ предложение о новой формуле лимита, позволяющей клубам вносить в заявку не более 12 иностранных футболистов, в то время как сейчас командам позволено заявлять 17 легионеров. Однако эта инициатива была отклонена командами Премьер-лиги.
«Система работает, так зачем нужно её менять? Надо детально изучить этот вопрос и быть уверенными, что мы учитываем все моменты», — цитирует совладельца «Вест Хэм Юнайтед» Дэвида Голда The Telegraph.

Также была информация, что в случае отказа клубов FA якобы готова ужесточить правила получения разрешения на работу в Англии для футболистов.

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