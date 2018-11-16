Арсен Венгер: Я еще не закончил карьеру

— Я еще не закончил карьеру, — приводит Goal слова Венгера. — Люди всегда хотят поместить вас на пенсию, когда вы постареете. Но пока у меня есть аппетит к жизни, я буду продолжать. Одно из преимуществ, которое у меня есть, учитывая, что я с 35 лет в игре, — это возможность делиться знаниями с другими людьми. Если вы этого не делаете — тогда жизнь бесполезна. Вы не должны покидать этот мир, не попытавшись дать что-то людям.