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12:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Арсен Венгер: Я еще не закончил карьеру

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не собирается завершать карьеру.

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Источник: AP 2018

Он отметил, что все чувствует желание тренировать.

— Я еще не закончил карьеру, — приводит Goal слова Венгера. — Люди всегда хотят поместить вас на пенсию, когда вы постареете. Но пока у меня есть аппетит к жизни, я буду продолжать. Одно из преимуществ, которое у меня есть, учитывая, что я с 35 лет в игре, — это возможность делиться знаниями с другими людьми. Если вы этого не делаете — тогда жизнь бесполезна. Вы не должны покидать этот мир, не попытавшись дать что-то людям.

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под его руководством «канониры» трижды выигрывали чемпионат Англии, семь раз — Кубок этой страны, 7 раз — Суперкубок.

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