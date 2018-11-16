Арсен Венгер: Я еще не закончил карьеру
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не собирается завершать карьеру.
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не собирается завершать карьеру.
Он отметил, что все чувствует желание тренировать.
— Я еще не закончил карьеру, — приводит Goal слова Венгера. — Люди всегда хотят поместить вас на пенсию, когда вы постареете. Но пока у меня есть аппетит к жизни, я буду продолжать. Одно из преимуществ, которое у меня есть, учитывая, что я с 35 лет в игре, — это возможность делиться знаниями с другими людьми. Если вы этого не делаете — тогда жизнь бесполезна. Вы не должны покидать этот мир, не попытавшись дать
Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под его руководством «канониры» трижды выигрывали чемпионат Англии, семь раз — Кубок этой страны, 7 раз — Суперкубок.