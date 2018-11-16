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14:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» разгромил бронзового призера первой лиги в первом переходном матче за право играть в КПЛ-2019

Павлодарский «Иртыш» разгромил «Кыран» в первом переходном матче за право играть в казахстанской премьер-лиге в 2019 году, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 16 ноября, в Шымкенте и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Вперед «Иртыш» вышел на восьмой минуте после гола бразильского хавбека Антонио Родриго, а на 41-й полузащитник павлодарцев Кирилл Шестаков забил второй мяч дальним ударом после неуверенной игры голкипера «Кырана» Исмаила Аскерова на выходе.

Окончательный счет был установлен во втором тайме. На 48-й минуте мяч в свои ворота отправил полузащитник Адиль Пазылхан, причем автогол получился очень курьезным.

Ответный матч «Иртыш» и «Кыран» проведут 20 ноября в Павлодаре — игра начнется в 15:00 по времени Астаны. Павлодарцы заняли десятое место в КПЛ-2018, а шымкентцы выиграли бронзовые медали первой лиги.

Отметим, что «Иртышу» и «Шахтеру» принадлежит уникальное достижение — эти клубы никогда не вылетали из высшего дивизиона чемпионата Казахстана.

В свою очередь «Кыран» во второй раз пытается попасть в КПЛ. В 2014 году шымкентцы в стыковом матче после ничьей 1:1 проиграли «Таразу» в серии пенальти.

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